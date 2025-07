Koszykówka

Matthias Tass nowym zawodnikiem Legii

Czwartek, 10 lipca 2025 r. 17:02 Bodziach, źródło: Legionisci.com/Legiakosz.com

Nowym koszykarzem Legii Warszawa został podkoszowy - Matthias Tass, mogący grać na pozycjach silnego skrzydłowego oraz centra. Ostatnie dwa sezony rozegrał w belgijskim Filou Oostende, w barwach którego występował w Lidze Mistrzów, dwukrotnie awansując do fazy play-in. Przez dwa lata w Ostendzie, dwukrotnie został mistrzem ligi BNXT (holendersko-belgijskiej).



Zawodnik jest doskonale znany trenerowi Heiko Rannuli, który prowadzi pierwszą reprezentację Estonii, a Tass występuje w niej regularnie. W kwalifikacjach do tegorocznego Eurobasketu zagrał 6 spotkań, w których zdobywał średnio 9.3 pkt. i notował 4.7 zb. Zawodnik wystąpi także na tegorocznym Eurobaskecie, a wcześniej grał m.in. na mistrzostwach Europy przed dwoma laty. Z powodzeniem występował również w młodzieżowych reprezentacjach Estonii - do lat 16, 18 i 20.



W sezonie 2022/23 Tass zagrał 6 meczów w barwach MKS-u Dąbrowa Górnicza (na zasadzie wypożyczenia), gdzie pokazał się z bardzo dobrej strony. Szybko, bo już w połowie listopada, został wytransferowany do hiszpańskiego BAXI Manresa. Zanim trafił do Dąbrowy, przez cztery lata występował w NCAA, w Saint Mary's Gaels.



W sezonie 2025/26 Matthias Tass występować będzie w barwach Legii Warszawa, z którą zagra m.in. w fazie grupowej Ligi Mistrzów.



Imię i nazwisko: Matthias Tass

Data i miejsce urodzenia: 23.03.1999 (26 lat), Tallin (Estonia)

Pozycja: silny skrzydłowy/środkowy

Wzrost: 208 cm

Kluby:

2024/25 Filou Oostende (Belgia) - 34 mecze, śr. 18.2 min., 6.4 pkt., 4.9 zb. ; BCL: 7 meczów, śr. 20.7 min., 7.6 pkt., 3.1 zb.

2023/24 Filou Oostende (Belgia) - 30 meczów, śr. 20.2 min., 6.6 pkt., 3.7 zb. ; BCL: 8 meczów, śr. 19.1 min., 4.6 pkt., 3.3 zb.

2022/23 Baxi Manresa (Hiszpania) - 7 meczów, śr. 13.7 min., 3.6 pkt., 2 zb.

2022/23 MKS Dąbrowa Górnicza (PLK) - 6 meczów, śr. 25:3 min., 11.2 pkt., 6.0 zb.

2021/22 Saint Mary's Gaels (NCAA) - 34 mecze, śr. 28.9 min., 12.6 pkt., 6.1 zb.

2020/21 Saint Mary's Gaels (NCAA) - 24 mecze, śr. 29.1 min., 10.9 pkt., 5.3 zb.

2019/20 Saint Mary's Gaels (NCAA) - 14 meczów, śr. 23.4 min., 6.6 pkt., 3.6 zb.

2018/19 Saint Mary's Gaels (NCAA) - 34 mecze, śr. 14.8 min., 3.7 pkt., 3.1 zb.

2017/18 Taltech (Estonia) - 15 meczów, śr. 27.5 min., 12.8 pkt., 6.5 zb.

2017/18 BC Kalev/Cramo (Estonia) - 4 mecze, śr. 17 min., 5.3 pkt., 4.3 zb. ; VTB: 1 mecz, 2 min.

2016/17 BC Kalev/Cramo (Estonia) - 7 meczów, śr. 11.6 min., 5.6 pkt., 1.7 zb. ; VTB: 3 mecze, śr. 11 min., 0.3 pkt., 3.3 zb.

2015/16 Limoges U21 (Francja) - 5 meczów, śr. 16.8 min., 3.4 pkt., 2.8 zb.