Ce(L)ownik: Legia wygra 2-0

Czwartek, 10 lipca 2025 r. 15:25 Woytek, źródło: Legionisci.com

Przed meczem Legia Warszawa - FK Aktobe, który odbędzie się w czwartek, 10 lipca o godz. 21:00 w Warszawie, oddaliście 883typy na końcowy wynik w naszej zabawie "CeⓁownik". 77% osób uważa, że wygra Legia Warszawa. 8% z Was twierdzi, że mecz zakończy się remisem, a 15% typuje zwycięstwo Kazachów.