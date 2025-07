Pierwsza bramka Biczachczjana w Legii

Biczachczjan trafił do stołecznego zespołu w zimowym oknie transferowym sezonu 2024/25 z Pogoni Szczecin. Dotychczas rozegrał w nim 15 spotkań, w których zanotował 1 asystę. fot. Mishka / Legionisci.com

W 25. minucie pierwszego meczu eliminacji do Ligi Europy z Aktobe FK bramkę zdobył Wahan Biczachczjan . Ormian świetnie przymierzył z dużego dystansu i lewą nogą umieścił piłkę w siatce. Dla skrzydłowego było to debiutanckie trafienie w barwach Legii Warszawa. Z boiska zszedł w 64. minucie z powodu urazu kolana.

Solidarność - 2 godziny temu, *.knc.pl Wtf? J... was k... łamistrajki odpowiedz

Kaktus - 2 godziny temu, *.orange.pl @Solidarność:

Nie chcesz, nie kibicuj. Prawdziwi kibice zawsze z Legią! 💪 odpowiedz

Wycior - 43 minuty temu, *.vectranet.pl @Solidarność: Rób co chcesz i uszanuj takie same prawa innych. odpowiedz

Egon - 36 minut temu, *.waw.pl @Kaktus:



Nie gadaj z ćwokiem. odpowiedz

