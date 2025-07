Kapustka: Czujemy spory niedosyt

Piątek, 11 lipca 2025 r. 01:10 Mikołaj Ciura, źródło: TVP Sport

- To bardziej tylko, niż aż 1-0. Przed spotkaniem chcieliśmy je wygrać jak najlepiej i jak najokazalej. Ostateczny wynik jest pozytywny pod kątem zwycięstwa, ale na pewno czujemy spory niedosyt, bo takie mecze musimy kończyć ze znacznie lepszym rezultatem - powiedział po pierwszym meczu eliminacji Ligi Europy z FK Aktobe pomocnik Legii, Bartosz Kapustka.









- Odpowiedzi będą się pojawiać z każdym kolejnym meczem. Dziś zagraliśmy pierwsze spotkanie, a myślę, że sezon będzie długi i rozegramy sporo meczów. Nasz skład i styl będzie się krystalizował. Musimy robić wszystko co w naszej mocy, by jak najszybciej wskoczyć na odpowiednie tory.



- Łazienkowska zazwyczaj trochę mocniej się pali, niż to było dzisiaj. Miejmy nadzieję, że za niedługo wszystko będzie na takim samym, wysokim poziomie zarówno na boisku, jak i trybunach.