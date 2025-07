Wszołek: Mieliśmy dużo dobrych momentów

Piątek, 11 lipca 2025 r. 10:15 źródło: TVP Sport

- W pierwszych meczach czuć w nogach okres przygotowawczy, który trwał 3 tygodnie. Cieszy zwycięstwo. Chcieliśmy strzelić więcej bramek, wykreowaliśmy sobie sytuacje. Na początku było trochę nerwowo, ale z każdą minutą coraz bardziej łapaliśmy automatyzmy i graliśmy to, co chcieliśmy grać. Przed meczem mówiliśmy, że najważniejsze jest czyste konto. Wygraliśmy 1-0, mamy jedną bramkę zaliczki. Za 3 dni czeka nas bardzo ważne spotkanie o Superpuchar Polski, musimy się do niego przygotować - powiedział po spotkaniu z FK Aktobe w rozmowie z TVP Sport Paweł Wszołek.









- Mieliśmy w tym meczu bardzo dużo dobrych momentów. Są też takie, w których musimy coś poprawić. W piątek będziemy to analizować, ale chyba każdy jest świadomy, co musi poprawić.



- Bardzo się cieszę, że Wahan strzelił tak piękną bramkę, szczególnie na urodziny. Wszyscy wiemy, jaką ma jakość i lewą nogę. Miał problemy ze spojeniem pod koniec poprzedniego sezonu, widać, że to wyleczył. Myślę, że z każdym meczem będzie łapał luz.



- Zawsze dużo się mówi o Legii, bo jest największym klubem w Polsce. Nie zawsze jest to prawda, ale w to się klika. Mamy dobrą drużynę, musimy być jednością, mamy jakość. Musimy robić małe kroczki, a co przyniesie przyszłość, zobaczymy. Dużo się dzieje wokół nas. Mamy swoje cele i musimy się skupić na sobie.