Aktobe w ostatniej chwili uniknęło walkowera

Piątek, 11 lipca 2025 r. 11:40 Woytek, źródło: Legionisci.com

Niewiele brakowało, a w czwartkowym meczu goście wystawiliby do gry zawodnika, który był zawieszony. W protokole z wyjściowym składem, który otrzymał sędzia w pierwszej jedenastce FK Aktobe znalazł się Artur Szuszenaczew. Kazachowie jednak zorientowali się o błędzie przed rozpoczęciem meczu - z tunelu na boisko wybiegł Orałchan Omirtajew. Jeszcze przed pierwszym gwizdkiem, arbiter techniczny pokazał tablicę zmiany, odnotowując to zdarzenie.



Zgodnie z przepisami gry w piłkę nożną zmiana została zgłoszona przed rozpoczęciem gry, więc nie miała wpływu na liczbę zmian Aktobe w trakcie meczu.



Szuszenaczew był nieuprawiony do gry z powodu czerwonej kartki, którą otrzymał w sierpniu ubiegłego roku w meczu eliminacji Ligi konferencji pomiędzy Hapolem Beer Szewa a Mladą Boleslav.