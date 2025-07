Koszykówka

Ojars Silins na kolejny sezon w Legii

Piątek, 11 lipca 2025 r. 17:02 Bodziach, źródło: Legionisci.com/Legiakosz.com

Czwarty sezon na polskich parkietach, a drugi w barwach Legii Warszawa rozegra łotewski silny skrzydłowy, Ojars Silins. Mistrz Polski w barwach naszego klubu zostaje w Legii na sezon 2025/26.



Wcześniej Silins przez dwa sezony występował w Stali Ostrów Wlkp., w barwach której wywalczył brązowy medal mistrzostw Polski oraz Superpuchar Polski (w 2022 roku). Ze Stalą wygrał także w rozgrywkach European North Basketball League. W ostatnim sezonie zagrał 55 spotkań w Legii - 44 mecze ligowe, 9 w ENBL i po jednym w PP i Superpucharze. W Orlen Basket Lidze grając średnio 28:40 min., zdobywał 10.1 pkt., notował także 3.6 zbiórki i trafiał 38.4% rzutów za 3 punkty.



Swoją przygodę z koszykówką zaczynał w wieku 16 lat w klubie z rodzinnego miasta - BK Ķeizarmežs. Następnie trafił do Włoch, najpierw do młodzieżowej drużyny Stella Azzurra Roma, z którą zagrał w prestiżowym, międzynarodowym turnieju, a następnie związał się z dobrze znanym kibicom Legii włoskim Unahotels Reggio Emilia (zdobył z nim Superpuchar Włoch w 2015 roku), skąd na rok trafił do niemieckiej Bundesligi (Telekom Bonn). Tam początkowo miał spędzić miesiąc, ale dzięki bardzo dobrym występom, działacze tego klubu zdecydowali się na przedłużenie kontraktu do końca rozgrywek 2016/17.



Następnie Ojars występował w czterech kolejnych klubach z Włoch - Dolomiti Trento (również w rozgrywkach EuroCup), Pallacenestro Triest, Scandone Avellino i Germani Brescia. Sezon 2020/21 spędził w Kazachstanie - w barwach BC Astana rywalizował w mocnej lidze VTB i zdobył mistrzostwo Kazachstanu. Kolejny sezon spędził w Estonii - w BC Kalev/Cramo, z którym grał zarówno w lidze łotewsko-estońskiej, jak i rozgrywkach VTB.



Zawodnik Legii występował w młodzieżowych reprezentacjach Łotwy - od U-16 do U-20. Wraz z zespołem do lat 20 zdobył srebrny medal mistrzostw Europy rozgrywanych w 2013 roku w Tallinie, zdobywając w nich średnio 12 pkt. i notując 8.9 zbiórek. W 2016 roku zadebiutował w seniorskiej reprezentacji swojego kraju, w której występuje po dziś.



W sezonie 2025/26 Ojārs Siliņš będzie występował w Legii Warszawa, z którą powalczy o obronę mistrzowskiego tytułu, Superpuchar Polski oraz o jak najlepsze wyniki w Koszykarskiej Lidze Mistrzów.



Imię i nazwisko: Ojārs Siliņš

Data i miejsce urodzenia: 20.07.1993 (32 lat), Ryga (Łotwa)

Pozycja: silny skrzydłowy

Wzrost: 201 cm

Kluby:

2024/25 Legia Warszawa (PLK) - 44 mecze, śr. 28:40 min., 10.1 pkt., 3.6 zb.; ENBL: 9 meczów, śr. 8,7 pkt.

2023/24 Stal Ostrów Wlkp. (PLK) - 30 meczów, śr. 30.3 min., 12.8 pkt., 4.6 zb.

2022/23 Stal Ostrów Wlkp. (PLK) - 28 meczów, śr. 25.8 min., 7.8 pkt., 4.2 zb.

2021/22 BC Kalev/Cramo - VTB: 11 meczów, śr. 23.9 min., 7.5 pkt., 3.0 zb., liga: 22 mecze, śr. 21.8 min., 7.6 pkt., 3.8 zb.

2020/21 BC Astana (VTB) - 20 meczów, śr. 24.1 min., 8.6 pkt., 3.3 zb.

2019/20 Gravelines Dunkierka (Francja) - 2 mecze, śr. 14.5 min., 2.5 pkt., 2.0 zb.

2019/20 Germani Brescia (Włochy) - 4 mecze, śr. 16.5 pkt., 7.5 pkt., 1.5 zb.

2018/19 Scandone Avellino (Włochy) -10 meczów, śr. 20.0 min., 6.4 pkt., 2.2 zb.

2018/19 Pallacenestro Triest (Włochy) - 8 meczów, śr. 21.8 min., 7.6 pkt., 2.4 zb.

2017/18 Dolomiti Trento (Włochy) - 29 meczów, śr. 24.2 min., 8.8 pkt., 2.4 zb.

2016/17 Telekom Baskets Bonn (Niemcy) - 28 meczów, śr. 22.4 min., 7.9 pkt., 2.4 zb.

2015/16 Unahotels Reggio Emilia (Włochy) - 29 meczów, śr. 21.4 min., 6.6 pkt., 1.8 zb.

2014/15 Unahotels Reggio Emilia (Włochy) - 20 meczów, śr. 20.9 min., 6.6 pkt., 1.9 zb.

2013/14 Unahotels Reggio Emilia (Włochy) - 30 meczów, śr. 23.7 min., 7.1 pkt., 2.7 zb.

2012/13 Unahotels Reggio Emilia (Włochy) - 21 meczów, śr. 11.7 min., 2.0 pkt., 1.7 zb.