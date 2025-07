Oyedele zostanie zawodnikiem RC Strasbourg

🚨🔜 Testy medyczne i finalizacja transferu Maxiego Oyedele do Strasbourga mają odbyć się na początku przyszłego tygodnia. Francuzi zapłacą Legii Warszawa klauzulę w wysokości 6 milionów euro. Połowa trafi do Manchesteru United. pic.twitter.com/w2sS2zpvxt

Oyedele trafił do Legii pod koniec sierpnia ubiegłego roku. W trakcie sezonu bardzo się rozwinął i stał się zawodnikiem podstawowego składu, pomimo problemów zdrowotnych. Łącznie w barwach stołecznej drużyny rozegrał 24 mecze (1523 minuty), w których zanotował jedną asystę. RC Strasbourg wpłaci za 20-latka klauzule opiewającą na 6 milionów euro, a 40% tej transakcji trafi do jego byłego pracodawcy - Manchesteru United.

Gosia - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Szkoda. W zasadzie jedyny perspektywiczny gracz z papierami na granie odchodzi.. a następni w kolejce, a jakoś zapowiedzi transferów marne odpowiedz

Raf - 1 godzinę temu, *.kpn.net To ile w końcu ma trafić do MU? W tekście jest połowa i 40% dla Anglików. Jeszcze gdzieś pisali o 45%... odpowiedz

e(L)zone - 1 godzinę temu, *.interkam.pl Trzeba wzmocnić zespół dobrą 6-tką,a na przyszły sezon pomyśleć o kolejnej, gdyż August coraz słabszy i myślę, że to jego ostatnie 2 rundy u nas.Na teraz to chyba wziąłbym Dziczka. odpowiedz

ile% - 1 godzinę temu, *.32.69 Jedni piszą 40%, inni 50%, jak jest faktycznie? odpowiedz

powodzenia - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl sam chciał odejsc odpowiedz

Egon - 2 godziny temu, *.waw.pl Biznesowo - świetny strzał.

Nawet po potrąceniu tego, co weźmie MU.

Tyle tylko, że to jest, po odejściu, Luquinhasa kolejne osłabienie zespołu.



Oprócz napastnika, potrzeba teraz jeszcze przynajmniej 2-3, a bardziej 3, jak 2 konkretnych transferów, żeby myśleć o poważnej grze. odpowiedz

Aaa - 2 godziny temu, *.play.pl No i fajnie odpowiedz

Mateusz z Gór - 2 godziny temu, *.orange.pl Defensywny pomocnik to teraz najsłabiej obsadzona pozycja. Tu trzeba kogoś od razu do pierwszego składu, bo Augustyniak pewnego poziomu nigdy nie przeskoczy, choćby nie wiem jak się starał. Wczoraj kilkukrotnie zawiesił się z piłką przy nodze, do czego zresztą przyzwyczaił również w poprzednich sezonach. Dobry rywal w takiej sytuacji się nie waha - odbiera piłkę i rusza w przewadze na bramkę. odpowiedz

Egon - 1 godzinę temu, *.waw.pl @Mateusz z Gór:



Obawiam się, że teraz może się zacząć saga, jak podczas szukania następcy Slisza, a dziurę po Oyedele będziemy chcieli na szybko zapchać Goncalvesem. odpowiedz

Mateusz z Gór - 1 godzinę temu, *.orange.pl @Egon: Ogólnie wydaje mi się, że trener trochę bazuje na doświadczeniu poprzednika, dzięki kilku współpracownikom i Goncalves w Legii na szóstce już nie zagra.



Natomiast problemy ze znalezieniem następcy mogą wystąpić, bo sam Iordanescu powiedział jakiś czas temu, że za Oyedele ktoś musi przyjść, ale ta wypowiedź była dziwna, bo sugerowała, że Legia zacznie szukać następstwa dla Maxiego dopiero gdy ten odejdzie, a priorytetem są 2-3 inne transfery na inne pozycje. odpowiedz

Mateusz z Gór - 1 godzinę temu, *.orange.pl @Egon: Wydaje mi się, że już prędzej Urbański zagrałby z konieczności defensywnego pomocnika niż Goncalves. On tak był kiedyś ustawiany i może coś z tego będzie dalej grane. odpowiedz

Skrocek - 2 godziny temu, *.orange.es Good bye. Przyjda inni odpowiedz

łajdak - 2 godziny temu, *.orange.pl 👏👏🍻 odpowiedz

DanieLo - 2 godziny temu, *.myvzw.com Można czuć rozczarowanie, ale ciężko się dziwić. Z perspektywy zawodnika, wie że szanse na mistrza są nie ciekawe no i jest burdel w tym Naszym klubie ze hej. Ucieka. Powodzenia i dzięki. Dobry gracz, oby kariera mu się układała odpowiedz

