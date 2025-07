Analiza

Punkty po meczu z FK Aktobe

Sobota, 12 lipca 2025 r. 08:00 Kamil Dumała, źródło: Legionisci.com

Skromny powrót; problemy w środkowej strefie; większa odpowiedzialność; szybciej; chaos w pressingu; boczni na plus - to najważniejsze punkty po czwartkowym zwycięstwie 1-0 Legii Warszawa z kazachskim FK Aktobe w pierwszym meczu I rundy eliminacyjnej Ligi Europy.



1. Skromny powrót



Rozpoczęliśmy nowy sezon w wykonaniu Legii Warszawa. Wydawało się, że na inaugurację czeka nas łatwa przeprawa z kazachskim zespołem Aktobe. Niestety — nic bardziej mylnego.



Legia dłużej utrzymywała się przy piłce, jednak końcowy wynik do samego końca wisiał na włosku. Spotkanie równie dobrze mogło zakończyć się remisem 1-1, jak i znacznie wyższym zwycięstwem legionistów. I właśnie tu pojawia się słuszna pretensja do drużyny — nie potrafiła wykorzystać stworzonych sytuacji bramkowych.