Butinio - 4 godziny temu, *.centertel.pl Kluczem do zwycięstwa było brak GUALA . Dzięki odpowiedz

Syn trenera - 4 godziny temu, *.netfala.pl W 2 polowie SZOK minął i już tak kolorowo nie było. Niemniej... jest to pozytyw... ciekawe tylko, czy pyrki takie słabe zajechane... czy Legia nasza robi progres. Okaże się w czwartek na stepowych stanicach.. Smuci mnie tylko, że nadal gramy bez bramkarza............... odpowiedz

Zbycho(L) - 4 godziny temu, *.centertel.pl No i po transferach😡

Wygrali i korposzczur powie, że są dobrą drużyną na ligę i wzmocnień nie potrzeba😉😂🤣 odpowiedz

pawel - 5 godzin temu, *.vectranet.pl Chodyna nie ten rozmiar kapelusza. Nie wchodzi w pojedynki, po prostu za słaby piłkarsko odpowiedz

Ronaldo - 5 godzin temu, *.myvzw.com Zamiast napastnika powinni na już mieć defensywnego pomocnika. Szkurin i Alfarela mogą podołać. Świetny gol Ilji dzisiaj. Najlepszy prezent dzisiaj to miny kibiców lecha w przerwie 😜 odpowiedz

Leon - 5 godzin temu, *.centertel.pl Kumaci łyso wam?😁 odpowiedz

Syn trenera - 5 godzin temu, *.netfala.pl SZOK Druzyne nam podmienili czy pyrki takie słabe.. jakby sił nie mieli biegać... odpowiedz

Eddie - 5 godzin temu, *.play.pl widać że Eddie ma trochę pojęcia o trenerce niż pan Feio odpowiedz

Lupus - 5 godzin temu, *.centertel.pl To jakaś pomyłka - nie ta Legia i nie ten Lech 🚀

Na dodatek w opisie transmisji w TVP podaję , że mecz jest na Stadionie Narodowym😂 odpowiedz

Krzeszczu - 5 godzin temu, *.bredband2.com Chodyna, Pyza, Biczu, nawet Kun, to zupelnie inni pilkarze pod wodza Iordanescu.

Bardzo fajnie wyprowadzamy pilke, madrze, gramy podaniami, nawet przez srodek a nie tylko lagi o dosrodkowania.

Widac warsztat trenera. Oby to byly tylko dobrego poczatki. Czlowiek jest tak spragniony czegos fajnego. Oby Iordanescu byl wlasnie takim gosciem z warsztatem. Zawsze powtarzalem jak bardzo wazny jest swietny fachowiec przy sterach, trener z warsztatem, jak wiele to znaczy.

Czyzby?



Na koniec, strach sie bac gdyby Fury Friz zrobil 2-3 naprawde dobre transfery...👏 odpowiedz

Tomek Mokotów - 4 godziny temu, *.vectranet.pl @Krzeszczu:

Jakim cudem, jaki warsztat trenera... w miesiąc? W meczu z Aktobe sprzed 3 dni też było widać ten warsztat?

😂 odpowiedz

Egon - 4 godziny temu, *.waw.pl @Krzeszczu:



Trzy transfery będą na spokojnie.

Byle tylko się sprawdziły w Legii. odpowiedz

S3 - 5 godzin temu, *.centertel.pl Nie ma wstyd wam teraz z tym protestem? odpowiedz

pawel - 5 godzin temu, *.vectranet.pl hau hau Szkurin gol:) odpowiedz

Majke(L) - 5 godzin temu, *.centertel.pl @pawel: Szkurin juz 2 razy wychodził w identycznej sytuacji i dopiero za trzecim razem ktoś go zauważył odpowiedz

Kermit - 4 godziny temu, *.play.pl @pawel: już miałem pisać ale widzę, że sam się zreflektowałeś. odpowiedz

pawel - 5 godzin temu, *.vectranet.pl Wszystko fajnie tylko Szkurin bez,kontaktu z piłką. Myślę ze nie pasuje do filozofii trenera. Na razie w 10 odpowiedz

Krzeszczu - 6 godzin temu, *.bredband2.com Jaki ten Borek jest nedzny. Tyle sraczki z tych jego ust, skad on tyle gööwna bierze? Sra, sra i zesrac sie nie moze. A jakie on teorie wystawia! Jakie to madrosci wysrane z palca.



Anyway, po 12 minutach powiem ze gramy naprawde fajna pilke. Podania, spoko kontrola, jakies akcje a nie tylko chaos i durne dosrodkowania. Ala Prodiz i dosrodcovia.

Zupelnie inny futbol niz ten xD Fajowego.



Niezaleznie od wyniku dzisiaj (pomijajac kibicowskie animocje), jestem spokojny o mecz w czwartek. Ale dalej to juz moze byc ciekawie.



Niewazne, sledzimy dalej tu i teraz. Bo puchar to Puchar.👍 odpowiedz

Będzie - 6 godzin temu, *.orange.pl Będzie dobrze, nie mają Gołyzadeka. odpowiedz

Brawo coach and Good Luck Leegiioo⚽️ - 6 godzin temu, *.02.net Jak ja sie ciesze że ten Gual siedzi na ławce aby zistał tam do końca swijej legijnej kariery🏆 odpowiedz

Mazurek - 7 godzin temu, *.orange.pl Komplet na niebojkotowanej wyjazdowej trybunie? Czy najmniej nas w Poznaniu od 2013 roku będzie o tym artykuł? odpowiedz

MonsteR (L) - 7 godzin temu, *.tpnet.pl ............................ Kobylak ...........................

Wszołek ... Ziółkowski ... Pankov ... Kapuadi

...................... Elitim ... Kapustka .................

Alfarela .......... Morishita ......... Biczachczjan

......................... Szkurin ..............................

👍💪

🍺🍻

🥇🏆

❤️🤍💚🖤 odpowiedz

Tak będzie - 8 godzin temu, *.vectranet.pl Lech vs Legia 3:0 odpowiedz

Okęciak - 5 godzin temu, *.orange.pl @Tak będzie: wypad leszczu odpowiedz

pająk - 5 godzin temu, *.play-internet.pl @Tak będzie: Chyba w drugą stronę znawco.😃 odpowiedz

Sig - 5 godzin temu, *.play.pl @Tak będzie: zabierz matce rentę i postaw u bukow. Pomnożysz banknoty. odpowiedz

