Konferencja

Iordanescu: Chcieliśmy zagrać dobry mecz

Niedziela, 13 lipca 2025 r. 20:54 Mishka, źródło: Legionisci.com

Edward Iordanescu (trener Legii): Chcę zacząć od tego, że jesteśmy w zupełnie innym momencie niż Lech. Oni w pełni zasłużenie wygrali mistrzostwo, mają wiele pewności siebie i pozytywnej energii, grali u siebie, przy pełnych trybunach. My graliśmy 3 dni temu, mieliśmy pewne problemy zdrowotne i musieliśmy się na nowo zaadaptować do meczu. Lech jest już ukształtowaną drużyną, prezentuje dobry poziom, a my przechodzimy transformację.









Kibice chcą szybkich rozwiązań, ale to proces, który wymaga czasu. Będziemy stawiać małe kroki, a nie robić wielkie skoki. W perspektywie kolejnego ważnego meczu w europejskich pucharach, ważne dla nas było, żeby zagrać dobry mecz i osiągnąć dobry wynik. Jestem dumny z moich zawodników, gratuluję im zaangażowania, a także wszystkim, którzy byli zaangażowali w przygotowanie tego spotkania. Gratuluję także tym, którzy przyczynili się do zdobycia Pucharu Polski, dzięki czemu mogliśmy dziś tu być.



W pierwszej połowie kontrolowaliśmy 90% czasu gry, dobrze operowaliśmy piłką, ale byliśmy też dobrze zorganizowani bez piłki, zdobyliśmy 2 bramki, mieliśmy też 2 dogodne sytuacje. Dobrze się broniliśmy, ale nie musieliśmy się bronić z dużym poświęceniem. To była taka gra, jakiej oczekuję. Druga połowa była nieco inna, dlatego zareagowałem, wprowadziłem świeżych zawodników. Życzyłbym sobie, żeby w końcówce było mniej emocji i żebyśmy bardziej kontrolowali spotkanie.



O sytuacji kadrowej

Straciliśmy 3 bardzo ważnych i bardzo dobrych zawodników z powodu kontuzji, a Oyedele odszedł z klubu. W najbliższych dniach zobaczycie jednak nasze ruchy na rynku transferowym i to, że wzmacniamy skład.



O kibicach

Chciałbym podziękować naszym kibicom za to, że nas dziś wspierali. Nie zdążyliśmy się jeszcze poznać, ale wiem, jak ważną rolę odgrywają dla drużyny. To było fantastyczne, czuć dziś ich wsparcie. Wiem, że podjęli trudną decyzję o proteście, nie mogę jej komentować, ale szanuję ją. W kolejnych meczach będę patrzeć na trybuny na naszym stadionie i czekać, aż oni wrócą na trybuny.