Konferencja

Frederiksen: Rywal był dziś po prostu lepszy

Niedziela, 13 lipca 2025 r. 21:03 Mishka, źródło: Legionisci.com

Niels Frederiksen (trener Lecha): Na początku chciałbym pogratulować przeciwnikowi zwycięstwa, bo w moim odczuciu na to zasłużyli. W pierwszej połowie rywale byli od nas lepsi, druga połowa była już lepsza w naszym wykonaniu. Ktoś zapytał mnie na konferencji przedmeczowej, czy to dla nas przewaga, że Legia już grała wcześniej, a ja odpowiedziałem, że wręcz przeciwnie.









Byliśmy wolni w naszych działaniach, akcjach, w naszym myśleniu. Widziałem to po pierwszej połowie. Byliśmy zawsze krok do tyłu za rywalem. To dla nas bardzo ważne spotkanie, bo już ruszyliśmy i możemy iść naprzód. Oczywiście, nie jesteśmy zadowoleni z występu, ale musimy przyznać, że rywal był dziś po prostu lepszy. Następny mecz w naszym wykonaniu będzie lepszy.



Nie ma wątpliwości, że Legia pokazała dziś większą jakość. Na pewno problemem nie było zmęczenie, bo byliśmy przygotowani do tego meczu. Ciężko wyjaśnić, dlaczego nie potrafiliśmy pokazać swojej jakości.