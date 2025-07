Super Legia!

Sędziowie

Główny: Łukasz Kuźma

Asystent: Jakub Winkler

Asystent: Piotr Podbielski

Techniczny: Albert Różycki

VAR: Piotr Lasyk

AVAR: Kornel Paszkiewicz



Pogoda:

Temperatura 24°C

Ciśnienie 1011 hPa

Wilgotność 50%

Komentarze (105)

+ dodaj komentarz

Lupus - 42 minuty temu, *.centertel.pl Mam nadzieję , że taką gre powtórzą w Aktobe odpowiedz

R - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Dalbym szansę nsame odpowiedz

Twardy z woli - 1 godzinę temu, *.play.pl Brawo !!! 3 punkty nasze !!! Legia mistrz !!! odpowiedz

Wyrwikufel - 1 godzinę temu, *.193.185 Jedna jaskółka wiosny nie czyni ale dzisiaj Legia wyglądała nieźle a momentami dobrze. Oby tak dalej. odpowiedz

e(L)zone - 1 godzinę temu, *.interkam.pl Oceniając drugi oficjalny mecz naszej Legiuni,rzuca się w oczy żwawsza gra,jakby chłopakom nogi odpuszczały po obozie.Dwa ważne aspekty tego meczu,a nawet trzy,a może i cztery!😁Po:

1) Paterka jest nasza,co zawsze cieszy,wywalczona szczególnie na takim terenie! To również aspekt psychologiczny na rozgrywki ligowe,ale również na...

2) mecz z Aktobe.Brak kontuzji,dobre rotację,doświadczony trener,podniesione morale.

3) przetrenowane kolejne warianty gry,zgrywanie zespołu.

4) mam wrazenie,ze w tych dwóch oficjalnych meczach trener wystawił sporo zawodników,widać,że chce budować zespol,a nie tylko podstawową jedenastkę jak Fejo,kreować wiecej zawodników,taką przynajmniej solidną 16-17-tkę zawodników.

5) dobra organizacja gry,i dużo piłkarswa w tym futbolu,chociaż tego zwycięstwa aż tak nie przeceniam,bo obiektywnie trzeba powiedzieć,ze pyry wyszły bez Goli-zadka😜,Walemarka czy jak mu tam😁,Hakansa,Murawskiego,plus jako jedyni z ligowców dostali w cymbał od Banika w sparingu,więc nie są za bardzo w formie.

6)Kapuadi Elitim jak zwykle topka,Wszołek również! Ziółek,Morishita przyzwoicie.

Na minus Chodyna,Szkuryn,mimo bramki słaby punkt w ataku.Alfarela? Moje zdanie jest takie: jakby Grecy dali za niego półtoraka,i mielibyśmy wziąć Ewertona z Banika w tej cenie czy nawet ciut dołożyć, brałbym w ciemno.Must have dobry prawy skrzydłowy na już. Ahhhaa..Rafi Augustyniak dziś też przebłyski gry z jesieni (brawo!)🙂

Ogólnie przyjemnie sie to dziś oglądało mimo ograniczeń zespołu. Jest zalążek stylu,koncepcji gry.Edi dosyć szybko implementuje swoje pomysły i widać,że ma rzeczywiscie wiedzę, ale bardziej warsztat i doświadczenie względem byłego naszego wuefisty-analityka.Brawo Legia! Niech jeszcze Zewłak dowiezie z transferami i może być ciekawie.💪 odpowiedz

Leśnik - 1 godzinę temu, *.orange.pl Układ był taki :Legia przegrywa mistrzostwo dla Lecha w Warszawie a Lech oddaje w Poznaniu superpuchar Legii.To wszystko błogosławią bukmacherzy.😜 odpowiedz

Arek - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl No i fajnie. Pierwsze trofeum, jakie by nie było, zdobyte. I to na terenie poznańskiej łachudry. Ktoś tu jakiś czas temu pisał, o przetwarzaniu kartofli na placki. Trzeba przyznać, że całkiem dobrze dziś smakują:) odpowiedz

żeromak - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Gratuluję!!!Braw🔴⚪️🟢!!!(L) odpowiedz

gazza - 1 godzinę temu, *.inetia.pl No to trener zaczął z drubej rury od ogrania Lecha - Brawo !

O ile mnie pamięć nie myli to Feio ani razu nie wygrał z Lechem !!!

Brawo cała drużyna !

🔴🔴🔴🔴⚪️⚪️⚪️⚪️🟢🟢🟢🟢

🔴🔴🔴🔴⚪️⚪️⚪️⚪️🟢🟢🟢🟢

🔴🔴🔴🔴⚪️⚪️⚪️⚪️🟢🟢🟢🟢 odpowiedz

tonton - 2 godziny temu, *.78.175 Gual out -> zwycięstwo z mistrzem Polski odpowiedz

Szpic - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl @tonton: Gual z wozu, Legii lżej.🏆 odpowiedz

Gablota pełna - 2 godziny temu, *.datapacket.com Pięknie Pan Prezes Mioduski wyjaśnił hejterów i te pseudoprotesty. Brawo! odpowiedz

Bemowo - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl @Gablota pełna: aleś ty głupi klakierze💩 odpowiedz

PePe - 58 minut temu, *.jmdi.pl @Bemowo: a Ty niedużo mądrzejszy odpowiedz

Zosiek - 2 godziny temu, *.plus.pl Co znaczy Trener, taki który się zna na swojej robocie i z tych wymoczkow potrafi zrobić piłkarzy, trzech nowych mądrych i jedziemy po mistrza😇 odpowiedz

Coach - 2 godziny temu, *.114.34 Dobrze to Rumun poustawiał.

Szczególnie pierwsze 30-35 minut.



Nareszcie nie zagrał ten pajac w pampersie Gual. Czekam jeszcze aż wróci Vinagre i będzie można odstawić Konia i jest ok. odpowiedz

Taka prawda - 1 godzinę temu, *.netfala.pl @Coach: Kun zagrał dziś lepiej niż Vinagre przez ostatnie pół roku odpowiedz

RobL - 2 godziny temu, *.play.pl Naprawdę dobry mecz! Widać rękę Trenera a nie psychopaty który notobene został wywalony po 2 tygodniach sic! odpowiedz

AQQ - 2 godziny temu, *.media.pl Psy (NS) szczekają, karawana jedzie dalej :) odpowiedz

Luk - 2 godziny temu, *.mm.pl A jak tam nadtrener kuweta z amiką też wygrał ??? A nie...czekaj 🤣 odpowiedz

Paweł - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Fajnie zaczął się sezon. Oby tylko nie było to jedyne trofeum w tym roku odpowiedz

Dedi - 2 godziny temu, *.plus.pl Feio zwolniony z Dunkierki !! Przegrali aż 1:5 s przeciwko US Boulogne. Feio coś tam się zdenerwował i wyzwał infrastrukturze oraz organizację Klubu. odpowiedz

Lupus - 45 minut temu, *.centertel.pl @Dedi: Ponoć Mozyrko, przez telefon mu dał "dobre" referencje odpowiedz

Gawron - 2 godziny temu, *.play.pl Dobrze. Lepiej miło sie zaskoczyć niż chu…. Zdziwić. odpowiedz

Konrad - 2 godziny temu, *.icpnet.pl Jakby nie patrzeć Legia zdobyła więcej trofeów w 3 miesiące niż Pogon w całej swojej historii odpowiedz

Piotrek - 2 godziny temu, *.gigainternet.pl Chelsea wygrywa z PSG, a my pyknelismy ich na Stamford Bridge, za 2 lata atakujemy ligę mistrzów 🥇 odpowiedz

Szpic - 2 godziny temu, *.play-internet.pl W porównaniu do czwartkowych męczarni, dzisiaj zagrali naprawdę przyzwoity mecz. Augustyniak oczywiście spóźniony przy straconym golu, a przy Oyedele, który demonem szybkości nie jest, to wygląda jak wóz z węglem. Elitim zagrał dobrze, a i Ziółek też był niezły. Chodyna, Kun, Nsame to główni hamulcowi, a Morishita i Kapustka na razie niczego nie wnoszą do gry. Reasumując jest jeszcze nad czym pracować, ale zwycięstwo w Poznaniu zawsze cieszy. odpowiedz

Przemek - 2 godziny temu, *.centertel.pl I co hejterzy ? Fani info z Weszło , Meczyków , Wybiórczej i tego typu towarzystwa... Puchar jest nasz ! Puchar do Legii należy! Nie damy nikomu, nikomu nie damy bo Puchar do Legii należy!!! odpowiedz

Sympatyk - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl @Przemek: ty jestes normalny? Z głową wszystko w porządku????? odpowiedz

AAA - 2 godziny temu, *.play.pl Odstawił motyla Guala i od razu lepiej. odpowiedz

Antek - 2 godziny temu, *.spectrum.com To lech byl beznadziejny nie Legia dobra odpowiedz

PePe - 54 minuty temu, *.jmdi.pl @Antek: typowo polskie. Umiesz się chwilę pocieszyć czy to za trudne ? odpowiedz

Stary pijak - 2 godziny temu, *.centertel.pl Kraina podziemnych pomarańczy zdobyta 💪 odpowiedz

Igi - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Brawo postarali się elitom znakomita asysta odpowiedz

e(L)zone - 2 godziny temu, *.interkam.pl Feio wywalony z Dunkierki 🤣🤣🤣To jest wybitny model odpowiedz

KONIEC PROTESTU - 2 godziny temu, *.220.155 KONIEC PROTESTU odpowiedz

MarcinWLD - 2 godziny temu, *.play.pl Gratulacje!! Jest, bieganie, walka, pomysł.

Może i te transfery tak niepotrzebne? W sumie nasi nie muszą się jakoś zgrywać, praktycznie ten sam garnitur wychodzi i w tym przynajmniej siła na początku sezonu.

Oby, fajnie się to zapowiada. odpowiedz

LEGIA Tommy - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Miłe zaskoczenie.

Widać już rękę trenera Iordescu. odpowiedz

Younger - 3 godziny temu, *.play.pl po prostu się dogadali

wtedy Legia puściła Lechowi mecz; teraz Lech w rewanżu zrobił to samo odpowiedz

Michał - 3 godziny temu, *.com.pl Lekki szok, ale wielkie gratulacje! odpowiedz

Lemon - 3 godziny temu, *.129.36 Kurczę, pierwsza połowa naprawdę spoko! No i puchar jest nasz! odpowiedz

Fan.Grotyńskiego - 3 godziny temu, *.play.pl Pierwsze trofeum zdobyte,na takim terenie smakuje dobrze.Brawo Legio! odpowiedz

Roman - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Gratulacje dla zespołu widać zangazowanie i chęć wygrania

Pewnie trener ma duży wpływ na drużynę choć dopiero za 3 do 5 meczów będzie widać czy zespół jest naprawdę dobrze przygotowany

Trochę się martwię tylko atakiem młodzieży nam nie brak tylko trzeba ich sukcesywnie wprowadzać odpowiedz

grzesiek - 3 godziny temu, *.centertel.pl gdzie krytycy szkurina? narazie trafia regularnie. nie jest zle. oby tak dalej. odpowiedz

Arek - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl @grzesiek: w miarę regularnie, jeśli już. Bo np. pierwsze 20 minut go nie było. Ale ja np. uważam, że typ ma możliwości, żeby te bramki ładować. Ciekaw jestem, jak to Iordanescu rozwiąże. odpowiedz

Darek M. - 3 godziny temu, *.246.103 Ogłaszam koniec protestu. Wasz Prezes. odpowiedz

matus007 - 3 godziny temu, *.centertel.pl BRAWOOOOO odpowiedz

Biała si - 3 godziny temu, *.vectranet.pl Gratulacje za zwycięstwo!!! Tak to powinno wyglądać ,Brawo !!!!! odpowiedz

grzesiek - 3 godziny temu, *.centertel.pl gratulacje dla drużyny. Oby tak dalej. odpowiedz

Okęciak - 3 godziny temu, *.netfala.pl Świetny mecz Legii, szczególnie pierwsza połowa. Alfarela na duży plus, widać rękę Iordanescu. Skład niby ten sam a trochę inne ustawienie i ciekawa taktyka. Mam wrażenie że Lech był tym kompletnie zaskoczony. Brawo Legia! odpowiedz

Eddie - 3 godziny temu, *.play.pl trochę poprawili statystykę w tej rywalizacji

6 wygranych, ale 11 przegranych odpowiedz

Karo(L)M - 3 godziny temu, *.timplus.net Brawo Legio za zwycięstwo i kolejne trofeum ❤️🤍💚

Jeszcze jakieś co najmniej 2 mocne transfery i może być naprawdę udany sezon odpowiedz

Czekoladowy Miś - 3 godziny temu, *.stansat.pl Jeżeli po meczu z Aktobe twierdziłem że nie widzę większych powodów do optymizmu tak teraz już trochę widzę ! Dawno nie widziałem tak poukładanej Legii... Brawo drużyną !

Brawo Lordanesku ! Do przodu Legia !!! Oby tak dalej... odpowiedz

Pablo - 3 godziny temu, *.centertel.pl Wracacie? odpowiedz

Legia grała jak Legia super - 3 godziny temu, *.02.net Brawo za walke, I brawo tener że Gual oglâdał na ławce……,🏆 odpowiedz

K - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl No i fajnie! odpowiedz

mietowy - 3 godziny temu, *.play.pl cos chyba drgnelo szybciej docelowe trransfery i zgranie druzyny i moze w koncu bedzie mistrz odpowiedz

Zimmi85 - 4 godziny temu, *.play-internet.pl Duże brawa, bez zbytniego podniecania się (L) odpowiedz

Darek - 4 godziny temu, *.tpnet.pl Brawo. Gratulacje. odpowiedz

Zły Krasnolud - 4 godziny temu, *.centertel.pl Odpuszczamy Rajovicia , mamy Szkurina odpowiedz

Egon - 3 godziny temu, *.waw.pl @Zły Krasnolud:



Dobry napastnik zdecydowanie potrzebny.

Gual bardziej pasuje do gry kombinacyjnej za napastnikami, Nsame, jeżeli będzie szansa, to pożegnamy razem z jego ogromnym kotraktem, a Szukrin na razie nie jest jeszcze zawodnikiem na pierwszy skład. odpowiedz

robal - 4 godziny temu, *.centertel.pl Przede wszystkim brawa dla Pana Trenera. Dawno nie widziałem tak dobrze ustawionej Legii pod względem taktycznym. Widać ,że w końcu mamy profesjonalistę ,a nie amatora ,który się uczy zawodu. odpowiedz

Matias - 4 godziny temu, *.vectranet.pl W końcu wyglądaliśmy dobrze taktycznie. Ale Chodyna to jest takie nieporozumienie, że nie pamiętam gorszego piłkarza. odpowiedz

Cezar. - 4 godziny temu, *.centertel.pl Amika i jej szowinistyczni kibice na kolanach,Brawo Legia,Brawo zawodnicy i trener,byliśmy wyraźnie lepsi.❤️🤍💚 odpowiedz

Hahahaha - 4 godziny temu, *.play-internet.pl WoW zawiesić protest 😂 odpowiedz

CEEEEEEEEEE - 4 godziny temu, *.plus.pl Jak na taką ilość transferów – wynik bardzo dobry. Dziękuję chłopaki! 🏅 odpowiedz

Czarnowidz - 4 godziny temu, *.play-internet.pl Brawo Legia !!!!!!!!!! odpowiedz

Mateusz z Gór - 4 godziny temu, *.orange.pl Różnica klas. Piłkarze Lecha odbijali się od Legionistów jak od ściany, rozpaczliwie przewracając się pod faule, które ochoczo gwizdał im arbiter. Bardzo dobra organizacja gry w ataku i obronie. Znakomity Wszołek. A Nsame pokazał, że jak najbardziej będzie się liczył w tym sezonie, bo jego wejście z ławki w końcówce było niezwykle udane. To głównie dzięki jego inteligentnej postawie Lech był bezradny w próbie zdominowania Legii w końcówce meczu. Również Stojanović pokazał, że będzie ważnym zawodnikiem. Widziałem głosy na forum deprecjonujące rangę tego meczu, chęci gry młodzieżą i inne głupie pomysły. Cieszę się, że Legia podeszła do tego meczu na poważnie, bo tylko grając zawsze o zwycięstwo możemy się rozwijać, a to było naprawdę piękne zwycięstwo, czego nie oddadzą statystyki. Pierwsze trofeum odhaczone. Czekam na kolejne. odpowiedz

Egon - 3 godziny temu, *.waw.pl @Mateusz z Gór:



Jeżeli przejdziemy Aktobe, co jest dla nas zdecydowanie najważniejsze, to wszystko się zgodzi natomiast, jeżeli zabraknie sił, to już nie.

Na szczęście Iordanescu mocno żonglował zmianami, więc obciążenia się rozłożyły.

W ciągu tygodnia rozegramy 3 mecze, a to nigdy nie jest dobre zwłaszcza, że dochodzi nam za chwilę długa podróż i granie w upale.

Nsame jakoś mnie szczególnie nie zachwycił tym wejściem.

Nawet piłki w rogu boiska nie umiał dłużej przetrzymać, tylko wytoczył ją poza plac.

Ale cóż, nie jest to niezapomniany Smolarek.

Zdecydowanie więcej spodziewam się po powrocie Alfareli. odpowiedz

Rysiu - 3 godziny temu, *.as13285.net @Mateusz z Gór: ty nie masz bladego pojęcia o pilce odpowiedz

Cezar. - 3 godziny temu, *.centertel.pl @Mateusz z Gór: to, że trener i zespół podejdą do tego meczu na poważnie przynajmniej dla mnie,te gadanie o rezerwach, granie drugim składem,to taka zasłona dymna,i alibi w razie porażki,napewno ten mecz czwartkowy,który przed nami,jego wynik jest dużo ważniejszy niż ten dzisiejszy wspaniały sukces,przynajmniej dla mnie😎❤️🤍💚.👍 odpowiedz

Mateusz z Gór - 3 godziny temu, *.orange.pl @Egon: Spytaj piłkarzy to Ci powiedzą, że wolą grać co trzy dni niż co tydzień. A dzięki dzisiejszemu meczowi będziemy lepszym zespołem w czwartek, bo rozwijamy się z każdym takim spotkaniem. Wszystko ma swoje plusy i minusy. odpowiedz

Mateusz z Gór - 3 godziny temu, *.orange.pl @Egon: Nsame fantastyczna praca w obronie. Kilka przejętych wysokich piłek, czy to poprzez przepchnięcie rywala, czy też wywalczenie faulu. Dobre skoki pressingowe. Właśnie to jest to o co chodzi - nie biegać głupio jak Gual, tylko ruszyć się kiedy rywala można zaskoczyć. Nsame przechwycił co najmniej dwie takie piłki, a był na boisku moment. Piłkę rzuconą na walkę też sobie opanował, ale przy linii rzeczywiście jej nie utrzymał. Tu na forum niemal każdy chce sobie kpić z tego piłkarza, nikt nie chce widzieć jego ciężkiej pracy i umiejętności. On ma łatkę, której nigdy nie odklei i kibice nie potrafią patrzeć na jego grę obiektywnie. Odwiń sobie samą końcówkę od wejścia i skup się na nim, a zrozumiesz jak dobrą dał zmianę. Takie rzeczy mogą uciec podczas śledzenia gry, ja wziąłem sobie jego na tapetę, więc zwróciłem uwagę. odpowiedz

Mateusz z Gór - 2 godziny temu, *.orange.pl @Egon: Alfarela też pokazał się z dobrej strony. Był skoncentrowany na grze do przodu, jak miał miejsce to strzelał. Takich ludzi nam brakowało w zeszłym sezonie - piłkarzy, którzy nie oglądają się na kolegów, ale podejmują decyzje mające przybliżyć nas do zdobycia gola. Dobrze też funkcjonował taktycznie w asekuracji, choć za brakło mu koncentracji przy okazji Ishaka. Nie był to jakiś szczególnie dobry występ, ale na pewno obiecujący i taki, w którym można dostrzec możliwości jego wykorzystania w obecnym sezonie. odpowiedz

Egon - 2 godziny temu, *.waw.pl @Mateusz z Gór:



Nikt nie jest w stanie grać na dłuższą metę co 3 dni zwłaszcza nie mając odpowiednio szerokiej kadry.

Chcieliśmy przecież ten mecz przełożyć, ale się nie zgodzili, więc graliśmy, ale bardziej z musu.

To nie było idealne rozwiązanie. odpowiedz

Egon - 2 godziny temu, *.waw.pl @Mateusz z Gór:



Nsame miał lepsze i gorsze zagrania, ale mnie na razie jakoś nie przekonuje.

Mam wrażenie, że on ma siłę na 20-30 minut gry w chodzonego, ale zobaczymy.

Może się jeszcze do niego przekonam.

O ile zdążę, bo on ma taki kontrakt, że, jeżeli nadarzy się okazja, to się z nim pożegnamy.

Przy tych pieniądzach musiałby zacząć grać naprawdę konkretnie, żeby uznać go za udany transfer.

Ale OK, może Iordanescu da mu kolejną szansę, którą dobrze wykorzysta i jego notowania u trenera wzrosną. odpowiedz

Egon - 2 godziny temu, *.waw.pl @Mateusz z Gór:



Dokładnie tak, jeżeli chodzi o Alfarelę.

Nie było to nic wybitnego, ale zapaliła się iskierka nadziei, że może coś z tego być.

Wydaje mi się, że powinien zostać w Legii. odpowiedz

Mateusz z Gór - 1 godzinę temu, *.orange.pl @Egon: Po to masz rotację, żeby móc grać sobie spokojnie co 3 dni. Trzy-cztery zmiany w każdym meczu i gramy jak na zachodzie. Nic nie stoi na przeszkodzie, żebyśmy też tak mogli grać skutecznie, bo mamy szeroką i wyrównaną kadrę. odpowiedz

Mateusz z Gór - 1 godzinę temu, *.orange.pl @Egon: Zaraz w kadrze będzie pięciu napastników. Rozumiem, że Legia chce go sprzedać ze względu na wysoki kontrakt, ale nawet na te kwadranse na koniec Nsame może okazać się bardzo przydatny. A o miejsce w pierwszym składzie niech się bije pozostała czwórka. odpowiedz

Egon - 1 godzinę temu, *.waw.pl @Mateusz z Gór:



Brakuje nam jeszcze przynajmniej 3 jakościowych zawodników, ale oni wkrótce przyjdą, więc pole manewru nam się za chwilę zdecydowanie rozszerzy. odpowiedz

L - 4 godziny temu, *.02.net 🏆⚽️💥🖐🖐🖐 odpowiedz

Sobal 74 - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl Super gratulacje nareszcie zagrali z zębem i zdeterminacją i poświęceniem aby tak dalej odpowiedz

Egon - 4 godziny temu, *.waw.pl Noo, nie spodziewałem się, że tak fajnie to pójdzie.

Oby tylko teraz nie zabrakło sił na Aktobe, bo przed nami długa podróż, a potem gra w nieciekawych warunkach atmosferycznych.



Alfarela powinien zostać.

Może się rozkręci. odpowiedz

Rumcajs - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl @Egon: Ja Ci tylko zacytuję pewnego Egonka "Jutro, w meczu o pietruchę może być co chce. Jedyny ważny mecz w tym tygodniu, to ten z Aktobe." Pod innym artykułem pisałeś też, że "może być i 5-0 dla Lecha". Trudno nie odnieść wrażenia, że przed meczem gdy nastroje były negatywne, wszyscy spodziewali się porażki, Ty udawałeś obojętnego, że niby wynik i styl meczu nie mają znaczenia, że niby Legia ten mecz olewa szykując siły tylko na Aktobe. Gdy się okazało, że Lech taki mocny nie jest, a Legia "rośnie" pod wodzą Iordanescu, Ty zmieniasz narrację, podejście i już taki obojętny nie jesteś na wynik meczu. Jest w Tobie radość. Takie odnoszę wrażenie. odpowiedz

Egon - 1 godzinę temu, *.waw.pl @Rumcajs:



Absolutnie nie zmieniam zdania.

Ten mecz nie ma dla mnie znaczenia w porównaniu z meczem, z Aktobe, bo mecz z Aktobe jest meczem o przyszłość Legii.

Mam nadzieję, że zmęczenie meczem z Lechem nie stanie nam na przeszkodzie w pokonaniu Aktobe, ale nie było przecież przypadkiem, że Legia chciała mecz z Lechem przełożyć.

Gdyby nam ten mecz przełożyli, to miałby on dla mnie dużą wagę, ale nie przełożyli, więc w obliczu meczu z Aktobbe o przyszłość finansową klubu, wszystko inne schodzi na drugi plan i nie ma większego znaczenia, bo bez kasy z pucharów będzie źle.



Natomiast, przecież nie będę płakał po tym, jak udało nam się wygrać z Lechem :-)

Świetnie, że się udało - oby tylko nie miało to negatywnego wpływu na naszą postawę w pucharach. odpowiedz

Arek - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl @Egon: ponoć w Kazachstanie pogoda jak w Polsce. I rzeczywiście, ja również uważam, że Alfarela powinien zostać. odpowiedz

Egon - 1 godzinę temu, *.waw.pl @Arek:



Tak ?

Byłoby dobrze, gdyby nie było upału, bo strasznie mało czasu na odpoczynek mamy, a przecież jeszcze podróż nas czeka.

Miejmy nadzieję, że będzie dobrze. odpowiedz

Grzegorz - 4 godziny temu, *.centertel.pl Postarali się odpowiedz

Mateusz - 4 godziny temu, *.play.pl Brawo drużyna brawo trener odpowiedz

Legionista_1916 - 4 godziny temu, *.play-internet.pl Pierwszą połowę fajnie było oglądać lecz po zmianie stron, Legia stawała się coraz gorsza...

W końcu Lech strzelił bramkę kontaktową i przez resztę czasu bardziej kontrolował mecz. Ważne jest to że Legia Warszawa triumfuje i wyrównany mamy wynik z Kolejorzem. Taka jest moja opinia. odpowiedz

Imperator - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @Legionista_1916: Może dla tego że graliśmy ciężki mecz w czwartek, ha? odpowiedz

Maciej - 4 godziny temu, *.154.47 Brawo dobry mecz w naszym wykonaniu odpowiedz

Rafa(L) - 4 godziny temu, *.orange.pl Jeszcze się okaże że największym wzmocnieniem jest to że skład został z poprzedniego sezonu + Alfarella odpowiedz

Michał - 4 godziny temu, *.plus.pl No i dobrze . Jest nadzieja na lepsze jutro. Jazda z następnymi na pełnej k. Tylko zwycięstwo się liczy w Legii! odpowiedz

e(L)zone - 4 godziny temu, *.interkam.pl Brawo Legia! Paterka jest nasza!😁 Mamy też w koncu trenera,gra jest zupełnie inna niż za Bąbelka. odpowiedz

13 - 4 godziny temu, *.152.16 Dumny! Brawo i gratulacje! Wiara i nadzieję wracają że zdwojoną siła! A Nasi Kibice? Ja pier! Zagłuszać 40 tysięcznego Lecha to już LEGENDARNY WYCZYN!



Dawac te transfery. Miodo udowodnij że nie będzie już takiego młynu. Dogadają się z NS i JAZDA Z KUR!



Legia Mistrzem Polski 2026.

A jeszcze na ich stadionie smakuje dwa razy lepiej.💚🤍❤️🏆 odpowiedz

przega - 4 godziny temu, *.vectranet.pl BRAWO LEGIA !!!!!!! Solidny mecz, ciekawa taktyka (nie tylko dośrodkowania) oby tak dalej! Brawo!!!!! odpowiedz

R - 4 godziny temu, *.play-internet.pl Kapustka to jednak hamulcowy wszystko do tyłu i w bok i nie widzi i nie potrafi nic zagrać do przodu odpowiedz

paisLey - 4 godziny temu, *.as13285.net Brawo drużyna 🥇 odpowiedz

Kibic - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl To co kumaci po karnety!!! Bravo Legia!!! odpowiedz

WIELKA LEGIA PREZESA DARKA MIODUSKIEGO - 4 godziny temu, *.datapacket.com Legia kontynuuje zwycięski marsz! Kolejne trofeum w gablocie! Gdzie są kumaci? Czy już piszą oświadczenie o zakończeniu tego śmiesznego protestu? odpowiedz

Taka prawda - 3 godziny temu, *.myvzw.com @WIELKA LEGIA PREZESA DARKA MIODUSKIEGO:

Kumaci poświęcili pierwsze mecze, wiedzieli, że mają karę na puchary.

Więc wymyślili sobie bojkot.

Z którego śmieją się wszyscy w Polsce.

Bo każdy chciałby takiego sezonu jak miała Legia. odpowiedz

Tak jest - 4 godziny temu, *.myvzw.com Obsrańcy wieszczacy pogrom Legii💩

Hahaaahaaaa🏆 odpowiedz

Arek - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl @Tak jest: zgadza się. Konesery i inne zj...ne nicki, których już nawet nie pamiętam siedzą cicho. I czekają na jakieś potknięcie, żeby mogły znowu wyleźć z swoich nor. odpowiedz

