Wszołek: Nasze morale na pewno urośnie

Niedziela, 13 lipca 2025 r. 20:20 Mikołaj Ciura, źródło: TVP Sport

- Najlepiej smakuje to, że zagraliśmy bardzo dobrze jako drużyna. Realizowaliśmy świetnie nasze założenia. Niepotrzebna była ta nerwowa końcówka, bo kontrolowaliśmy w pełni to spotkanie, a Lech stwarzał nam tylko zagrożenie ze stałych fragmentów gry. Cieszy nas to trofeum, a nasze morale na pewno urośnie - powiedział po zwycięstwie z Lechem Poznań w finale Superpucharu Polski prawy obrońca Legii Warszawa, Paweł Wszołek.









- Każde trofeum cieszy. Pucharu nie zdobywa się w łatwy sposób - czy to w lidze okręgowej, czy Superpucharze lub Pucharze Polski. Szacunek dla drużyny, że udało się dziś wygrać. Teraz musimy się dobrze zregenerować i skupić już na rewanżu w Kazachstanie.



- Pierwsze mecze w sezonie nie są łatwe. Czuć nogi po okresie przygotowawczym, w którym trzeba zrobić ciężką pracę. Dziś graliśmy bardzo dobrze bez piłki. Poruszaliśmy się i wychodziliśmy na pozycje, dzięki czemu tworzyliśmy sobie dużo sytuacji. Nie chcę dokładnie oceniać naszej gry - najważniejsze, że z meczu na mecz wyglądamy coraz lepiej. Szkoda, że nie udało się zachować czystego konta, ale zwycięstwo cieszy.