Konferencja

Iordanescu: Musimy zagrać tak, jakby było 0-0

Środa, 16 lipca 2025 r. 16:17 Woytek, źródło: Legionisci.com

- Analizowaliśmy grę rywala. Aktobe pokazuje dobrą organizację gry w defensywie, ale jest także drużyną groźną w ataku pozycyjnym i kontratakach. Mamy duży szacunek do tego zespołu. Musimy potraktować ten mecz maksymalnie poważnie i odpowiedzialnie - mówi przed rewanżowym spotkaniem z FK Aktobe trener Legii Warszawa, Edward Iordanescu.









- W ostatnich dniach dużo podróżowaliśmy. Z Poznania wróciliśmy do Warszawy, a potem czekało nas 5 godzin lotu do Kazachstanu. Nie jestem z tego zadowolony, ale to część naszej pracy. Aktobe miało pełny tydzień na przygotowanie się do meczu, a my mieliśmy bardzo ważne spotkanie o Superpuchar pomiędzy. Z jednej strony to dobrze, bo wygraliśmy Superpuchar i uczyniliśmy naszych kibiców szczęśliwymi. To wpływa na naszą strategię. Brakuje nam kilku zawodników. Nie mniej jednak, jestem bardzo zadowolony z tego, że gramy w pucharach. Jutro chcemy zaprezentować dojrzałość, grę zespołową i osiągnąć dobry wynik, który pozwoli nam awansować do kolejnej rundy. To duże wyzwanie, ale także nasz cel. Zaliczka 1-0 z pierwszego meczu to żadna przewaga. Szybko może zostać wyzerowana. Musimy zagrać tak, jakby było 0-0, musimy wygrać. Jutro stadion będzie pełny, ale jesteśmy gotowi. Musimy to pokazać i pokazać swoją mentalność.



- Ruben Vinagre wznowił treningi. Dzisiejsze zajęcia będą dla nas odpowiedzią, czy jest gotowy w 100%, żeby być opcją na jutro. Claude Goncalves wróci do zajęć w najbliższych dniach. Gramy jednak dużo meczów i potrzebujemy pełnego składu. Robimy ruchy na rynku transferowym, ale musimy też być uważni w kwestii tego, jak się przygotowujemy do meczów. Spotkanie z Lechem kosztowało nas bardzo dużo sił, przebiegało na dużej intensywności. Dlatego też wczoraj nie trenowaliśmy.



- Mileta Rajović jest dla nas znakomitym transferem. Jestem bardzo szczęśliwy, że do nas dołączył, ale na razie nie ma go w kadrze. Mamy czas, żeby włączyć go do drużyny. Teraz skupiamy się wyłącznie na meczu z FK Aktobe. Tylko w ten sposób możemy budować swoją pewność siebie.



- Nie chcę się wypowiadać na temat sytuacji Ilji Szkurina.