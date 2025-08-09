Zuzanna Kolonus i Daria Górska
Tenis

Deblowa wygrana Darii Góskiej w Bielsku-Białej

Bodziach, źródło: Legionisci.com

W Bielsku-Białej rozegrany został tenisowy turniej ITF W15 kobiet rozgrywany w ramach LOTTO PZT Polish Tour - Narodowy Puchar Polski. Wystartowały w nim dwie zawodniczki Legii i obie zakończyły grę w singlu w II rundzie. Zuzanna Kolonus odpadła w dwóch setach z późniejszą finalistką, Marceliną Podlińską. Daria Górska zwyciężyła w grze podwójnej, w parze z Czeszką, Emmą Slavikovą.

Wyniki legionistek:
I runda: Daria Górska - Olga Danilova (Cypr) 6-1, 6-1
II runda: Daria Górska - Katarina Kuzmova (Słowacja) 3-6, 2-6

I runda: Zuzanna Kolonus - Lucie Petruzelova (Czechy) 1-6, 7-5, 6-4
II runda: Zuzanna Kolonus - Marcelina Podlińska 5-7, 2-6

I runda: Daria Górska/Emma Slavikova (Czechy) - Ema Harajda (Czechy)/Kiara Nina Kucikova (Słowacja) 6-1, 6-3
1/4 finału: Górska/Slavikova - Adela Moravcova/Simona Wirglerova (Czechy) 2-6, 7-6(1), 10-5
1/2 finału: Górska/Slavikova - Linda Sevcikova/Karolina Vlckova (Czechy) 7-6(5), 3-6, 10-7
Finał: Górska/Slavikova - Merel Hoedt (Holandia)/Angelina Wirges (Niemcy) 7-6(6), 4-6, 10-4



