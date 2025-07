17. mecz Legii o Superpuchar Polski. Tylko 5 triumfów

+ dodaj komentarz

- 39 minut temu, *.play.pl

@Woytek, będę upierdliwy, ale trzymajmy fason. Żeby był finał, musi być chociaż półfinał. A to jest tylko mecz o Superpuchar.



U nas w Polsce ciągle są wypisywane wymysły własne. Najlepszym przykładem są różne eliminacje. No głowa mała. Eliminacje do mistrzostw świata, Europy, Ligi Mistrzów, Ligi Europy, itp. . A są to po prostu KWALIFIKACJE. Np. European Qualifiers to nie są europejskie eliminacje , choć polska kadra (i drużyny klubowe z odpowiednim dodatkiem słonym) niejednokrotnie grały tak, jakby chciały same się wyeliminować 🤣 I przez wiele lat nawet "autorytety dziennikarstwa sportowego " ,jak Borki,Szpaki, czy inni Laskowscy lub Smokowscy od lat się ... eliminują☹️ 😉

