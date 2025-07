Potencjalni rywale Legii w 3. rundzie el. Ligi Europy

We wszystkich 4 rundach eliminacyjnych Legia Warszawa będzie rozstawiona, co oznacza, że może trafić rywala z niższym współczynnikiem, ale niekoniecznie słabszego. Poza pierwszym, losowania odbywają się przed rozegraniem meczów wcześniejszej rundy. W przypadku awansów z poprzednich rund, uwzględnia się wyższy współczynnik z pary. Przed losowaniem zespoły zostaną jeszcze podzielone na dwie grupy. Potencjalni rywale Legii w 3. rundzie (drużyny nierozstawione): zwycięzca: FC Lugano (Szwajcaria) / CFR Cluj (Rumunia) 19.250 przegrany: Rangers FC (Szkocja) / Panathinaikos Ateny (Grecja) 16.000 zwycięzca: NK Celje (Słowenia) / AEK Larnaka (Cypr) 14.000 przegrany: Viktoria Pilzno (Czechy) / Servette FC (Szwajcaria) 11.500 * Wolfsberger AC (Austria) 9.500 przegrany: Brann Bergen (Norwegia) / RB Salzburg (Austria) 7.937 Fredrikstad FK (Norwegia) 7.937 * Legia nie może trafić na tego rywala, ponieważ jest w parze w 2. rundzie z innym czeskim klubem

21 lipca Legia Warszawa pozna swojego rywala w 3. rundzie eliminacyjnej Ligi Europy. Przedstawiamy listę wszystkich zespołów, na które Legia może trafić w 3. rundzie, jeśli oczywiście do niej awansuje. Najpierw jednak legioniści muszą wygrać z Banikiem Ostrawa.

L - 43 minuty temu, *.play.pl Jak trafimy na Rangers/PAO to lepiej odpasc z Banikiem, bo wtedy rozstawienie w 3 rundzie LKE i potem rozstawienie w 4 rundzie. A jak odpadniemy z Rangers/PAO to wtedy brak rozstawienia w 4 rundzie LKE. Logiczny system uefy. Im pozniej odpadasz tym masz trudniej, im wczesniej tym łatwiej xddddddd odpowiedz

Mateusz z Gór - 37 minut temu, *.orange.pl @L: Można też po prostu wygrać wszystkie mecze eliminacyjne niezależnie od przeciwnika i zagrać w fazie grupowej LE. Polecam to rozwiązanie, rywale go nienawidzą! 👍 odpowiedz

Redakcja Legionisci.com - 30 minut temu, *.Legionisci.com @L: Niekoniecznie, ponieważ współczynnik Panathinaikosu, czyli 16.000 może wystarczyć do rozstawienia w 4. rundzie el. Ligi Konferencji (na ten moment by wystarczył, ale to tylko gdybanie). Oczywiście, przy założeniu, że Panathinaikos przegrałby z Rangers. odpowiedz

