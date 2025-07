Bilety na mecz z Banikiem

KUP BILET NA MECZ LEGIA - BANIK fot. Legia Warszawa Kasy przy ul. Łazienkowskiej 3 są czynne od poniedziałku do piątku w godz. 11:00 - 19:00, w soboty w godz. 10:00 - 17:00, a także w niedziele w godz. 10:00 - 16:00, natomiast w dniu meczu od godz. 10:00 do rozpoczęcia II połowy spotkania. W razie pytań prosimy o kontakt z Punktem Obsługi Kibica.

Pytanie-kto rozjaśni - 35 minut temu, *.orange.pl wiem że bojkot i to bez znaczenia, ale pytanie czysto formalne: w czerwcu była informacja że kara UEFA została zmniejszona: zamknięcie Żylety na dwa mecze ,z czego jeden w zawieszeniu. No to skoro w zawieszeniu to czemu klub nie sprzedaje biletów na tę trybunę na mecz z Banikiem? Czego nie rozumiem? odpowiedz

Bie(L)sko - 47 minut temu, *.vectranet.pl Dla ciekawych Bainik to po polsku Górnik Ostrawa. Tereny GKS Katowice odpowiedz

Nelson - 1 godzinę temu, *.play.pl Gówno, nie protest. Frekwencja będzie powyżej 20 000 na tym meczu odpowiedz

EMIL - 1 godzinę temu, *.16.3 Tylko Trybuna Torwar! PROTEST TRWA! odpowiedz

Majestat - 2 godziny temu, *.225.20 Bojkot, tylko pusty stadion!!!

Te ceny to skandal i rozbój w biały dzień! odpowiedz

L - 1 godzinę temu, *.play.pl @Majestat: z jakiego powodu pusty stadion i bojkot? Że wygrali wszystkie mecze, w tym trofeum a zarzad zaczyna robic transfery?



Skandal ceny? Może jakby byla Żyleta otwarta, a nie jest nie przez klub, to by ceny byly nizsze. Kary sie same nie zaplaca, wynajem stadionu tez.



Poza tym, jak maja byc nizsze ceny jak sa takie i jest wielu chetnych? Niestety to jest Legia, Warszawa. To tak jak z reprezentacja. Ceny z kosmosu a i tak ludzi ekupuja, to nikt ci nie obnizy. Poza tym masz teraz subskrypcje. Subskrypcja na Zylete to raptem 5 dych za miesiac. Zaden wydatek. A majac subskrypcje mozesz miec bilet na Banik za 45 złotych. Bez przesady, że drogo. odpowiedz

Jasio - 1 godzinę temu, *.icpnet.pl @L: Wczoraj się urodziłeś? odpowiedz

wojtek - 1 godzinę temu, *.play.pl @L: zresztą na Legie ceny biletów i tak są... niskie. odpowiedz

Bućko - 1 godzinę temu, *.net.pl @L: niuniuś, to ze jest teraz taka frekwencja to nie zasługa klubu. A co do kar to te 100tys kary to jest nic w porównaniu ile zarabiali na dniu meczowym w którym ta kara byka nakładana.

Transfery zaczęli robić, to i protest się zaraz skończy. Tu nie chodzi o to ze wygrywali teraz czy przegrywali. Mieli dużo siana i nie chcieli tego inwestować w rozwój drużyny. Teraz w końcu kupują i chcąc nie chcąc to wygląda to na kupowanie, bo jest protest i zaraz może być jeszcze gorzej. odpowiedz

Wc - 32 minuty temu, *.intelly.pl @Bućko: Jak 100 tyś.kary to nic dla Ciebie to może wyjmij ze skarpety i zapłać milionerze😤 odpowiedz

