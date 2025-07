Piłkarze Lecha przed meczem z Legią:Tylko zwycięstwo

Sobota, 12 lipca 2025 r. 16:53 źródło: Lech Poznań

Joel Pereira: W niedzielę damy z siebie wszystko, żeby wygrać. Wiemy, że to wielkie wydarzenie i duży przeciwnik. Chcemy zdobyć Superpuchar, ja chcę wygrać Superpuchar, bo odkąd tutaj jestem, to mi się to nie udało. Będziemy na pewno walczyć. Pamiętam, ostatnim razem to spotkanie odbywało się pomiędzy meczami z Karabachem.

Wówczas nie było to dla nas aż tak istotne, trener John van den Brom dokonał wielu zmian w składzie. Teraz ta sytuacja jest inna. Mieliśmy więcej czasu na przygotowanie, nie mamy europejskich pucharów pomiędzy. Wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że ten niedzielny mecz będzie wyjątkowy.









Filip Jagiełło: Chcemy zdecydowanie ten mecz wygrać i zdobyć to trofeum. Mam nadzieję, że nam się to uda. Brakuje kilku zawodników, którzy są kontuzjowani, więc skład nie jest optymalny, ale wyjdziemy i będziemy walczyć o zwycięstwo w Superpucharze. Zacząć dobrze sezon przy własnej publiczności, to coś bardzo ważnego. Wiemy, jakie stosunki kibicowskie są pomiędzy oboma klubami, ale my jako zespół podchodzimy do tego spokojnie i chcemy po prostu wygrać.



Robert Gumny: Będzie to bardzo dobry sprawdzian przed ligą i pokaże nam, na jakim etapie jesteśmy. To będzie prestiżowe spotkanie, bo zawsze mecze Lecha z Legią dostarczają dużo emocji. Nie widzę innej możliwości niż zwycięstwo. Nie mogę się doczekać momentu, kiedy ponownie postawię nogę na stadionie przy Bułgarskiej.