Legioniści rozpoczęli odnawianie Szpitala Dziecięcego w Dziekanowie Leśnym

Dobrzy Ludzie podjęli się kolejnego wyzwania - rozpoczęli prace w Szpitalu Dziecięcym w Dziekanowie Leśnym. Na początek, na Oddziale Rehabilitacji Dziennej, legioniści zaczęli od odmalowania jednej dużej sali oraz dwóch długich korytarzy. "Zanim zrobi się przyjemniej trzeba zacząć od pracy u podstaw. 30 osób, których łączy miłość do Legii zasuwało dziś w pocie czoła. Pięknie dziękujemy i kłaniamy się nisko koleżankom i kolegom z Fanaticoss'03, Nowego Dworu Mazowieckiego, Białołęckim Legionistom, Legijnej Ochocie i Żoliborskiej Legii, że postanowiliście nam dziś pomóc i ramię w ramię wojowaliśmy wałkami. Wielka sala wyłożona kafelkami oraz dwa długie korytarze zmieniają powoli swoje oblicze. Dziękujemy Zapiekanki u Pandy za zadbanie żeby nikt z nas nie padł z głodu" - relacjonują legioniści.

Egon - 4 godziny temu, *.waw.pl Dobrzy Ludzie mają już takie doświadczenie w dobrej robocie, że spokojnie mogliby stworzyć ekipę remontową

Malowanie - szybko, sprawnie i przyjemnie :-)



Właśnie takie rzeczy powinno się nagłaśniać i takich ludzi promować, a nie jakichś nędznych, podstarzałych celebrytów wypinających się w internecie i liczących z tego kasę. odpowiedz

L - 2 godziny temu, *.plus.pl @Egon: 👍💪 odpowiedz

