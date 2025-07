W 75. minucie meczu o Superpuchar Polski z Lechem Poznań na boisku pojawił się Petar Stojanović . Na boisku zamienił Ryoyę Morishitę i był ustawiony na pozycji skrzydłowego. Dla Słoweńca sprowadzonego do klubu latem był to oficjalny debiut w barwach stołecznej drużyny.

Arek - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Nieźle to wyglądało. I grał nie na swojej nominalnej pozycji. A gdyby Szkurin to trafił, miałby wejście smoka. odpowiedz

Egon - 3 godziny temu, *.waw.pl Chłop miałby wejście smoka, gdyby Szkurin wykorzystał jego kapitalne podanie. odpowiedz

Raf - 3 godziny temu, *.centertel.pl Dobry jest. Wzmocnienie. odpowiedz

lol - 4 godziny temu, *.lyse.net no i co dalej? odpowiedz

tobiasz out - 4 godziny temu, *.play-internet.pl będzie wzmocnieniem zobaczycie ;) już widać,że zna sie na robocie odpowiedz

KmR - 4 godziny temu, *.154.63 Może coś z niego być. odpowiedz

