Szkurin: Ciężka praca była kluczem do zwycięstwa

Niedziela, 13 lipca 2025 r. 20:25 Mikołaj Ciura, źródło: TVP Sport

- Co było kluczem do zwycięstwa w tym meczu? Ciężka praca, jaką wykonaliśmy podczas obozu przygotowawczego. Zgrupowanie było krótkie, ale bardzo intensywne i ciężkie. Myślę, że tą wygraną zawdzięczamy tylko ciężkiej pracy. W zeszłym sezonie nie udało nam się pokonać Lecha ani razu, więc to zwycięstwo smakuje jeszcze lepiej - powiedział po zwycięstwie z Lechem Poznań w finale Superpucharu Polski napastnik Legii Warszawa, Ilja Szkurin.









- Przy bramce zrobiłem to, o czym rozmawialiśmy przed meczem. Lech wychodził wysokim pressingiem, dzięki czemu za plecami obrońców pojawiały się wolne strefy. Próbowałem i musiałem to wykorzystać. Kilka razy nie otrzymałem podania, ale przy tym zagraniu przyjąłem sobie piłkę i zrobiłem z tego bramkę. Bardzo się z tego cieszę.



- Mieliśmy teraz dwa mecze o bardzo wysokiej stawce. Ciężko powiedzieć, co się zmieniło dziś względem spotkania z FK Aktobe. Pojedynek z Kazachami był ciężki, bardzo odpowiedzialny w kwestii wyniku. Na wyjeździe, z mistrzem Polski, również nie mogliśmy wymagać łatwego starcia. Chodzi tylko o to, by zdobywać dobre wyniki.



- Pogłoski o nowym napastniku w Legii? Ja nikogo nie kupuję. Jeśli klub zdecyduje się na pozyskanie nowego atakującego, nie pozostanie mi nic innego, niż rywalizować o swoje miejsce i pokazywać się z jak najlepszej strony na treningach. Jeśli chodzi o moją formę w tym sezonie, to też nic nie mogę powiedzieć - to się wyklaruje w trakcie rozgrywek.