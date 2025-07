Legioniści w 80. rocznicę Obławy Augustowskiej

W 2021 r. budynek został zakupiony przez Instytut Pileckiego, przeszedł wspaniałą modernizację, tuż obok budynku powstało nowoczesne Muzeum Obławy Augustowskiej. Obchody zaplanowane na 12 lipca rozpoczęły się przy Murze Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej, po czym przeniosły się do Bazyliki pw. Najświętszego Serca Jezusowego. Po mszy świętej rozpoczęła się oficjalna części ceremonii, w czasie której odśpiewano hymn narodowy oraz miało miejsce uroczyste podniesienie flagi. Miały miejsce także przemowy, w tym Pani Heleny Cieńko - córki Wincentego Kozakiewicza - jednej z ofiar Obławy Augustowskiej. Po salwie honorowej przyszedł moment na uroczyste złożenie wieńców, wśród których nie mogło zabraknąć wieńca kibiców Legii Warszawa, który w imieniu nas wszystkich złożyli kibice Legii z Augustowa. Nadmienić należy, że byliśmy jedyną delegacją kibicowską, a moment złożenia wieńca przez naszą delegację był jedynym, w którym na placu przed Pomnikiem Pamięci pojawiły się brawa.

W tym roku obchodziliśmy 80. rocznicę Obławy Augustowskiej, połączoną z uroczystym otwarciem Domu Pamięci Obławy Augustowskiej - miejscem, na które czekała cała lokalna społeczność, włącznie z rodzinami ofiar. Otwarcie Domu Pamięci nie było bowiem zawsze oczywiste, a jeszcze w niedalekiej przeszłości losy Domu Turka - byłej siedziby NKWD, będącej miejscem tortur i mordów popełnianych na mieszkańcach Augustowa - bardziej zbliżały się do otwarcia nowej galerii handlowej, a nie miejsca, które będzie przypominało Polakom o tych tragicznych wydarzeniach.

Marcin77 - 59 minut temu, *.tpnet.pl Brawo dla tych kibiców. odpowiedz

hajdukL - 1 godzinę temu, *.orange.pl Szacunek🙏 odpowiedz

