Gumny: Jest frustracja

- Zagraliśmy przed sezonem tylko 2 sparingi i to widać. Legia była skuteczna do bólu, miała 2 sytuacje i zdobyła 2 bramki. My też mieliśmy sytuacje, poprzeczkę, to się jednak nie przełożyło na gole. Nie szukamy wymówek, ale zapomnijmy już o tym meczu. Nie widzę powodów do niepokoju. Musimy się jeszcze dotrzeć z chłopakami, lepiej poznać.

aron86 - 29 minut temu, *.play-internet.pl On oglądał bądź grał w innym meczu.... Droga redakcjo on się wypowiedział że Legia miała "w drugiej połowie dwie sytuacje i była do bólu skuteczna" a my przypadkiem bramek nie strzeliliśmy w pierwszej połowie? 🤣🤣🤣 odpowiedz

Remino - 30 minut temu, *.orange.pl Gumowaty: Legia miała 5 sytuacji! odpowiedz

Kalbar - 52 minuty temu, *.play.pl Znowu płacz i pełno wymówek jakie to poznańskie. odpowiedz

Mateusz z Gór - 1 godzinę temu, *.orange.pl Patryk Kun wrzucił Gumnego na taką karuzelę, że wszystko mu się pomieszało. odpowiedz

Egon - 1 godzinę temu, *.waw.pl Legia miała 2 sytuacje ?



Przede wszystkim, Legia była przez większość meczu zdecydowanie lepszym zespołem i to jest fajne.

To nie był mecz, w którym fuksem zdobyliśmy gole, a potem broniliśmy Częstochowy.

To był mecz, w którym graliśmy piłką i to dobrze graliśmy, a wynik był rezultatem takiej właśnie gry, a nie szczęścia. odpowiedz

singspiel - 54 minuty temu, *.4.38 @Egon: gdyby Szkurin I Wszołek jeszcze wykorzystali swoje sytuacje, znowu byłaby demolka stadionu przy Bułgarskiej róg Rumuńskiej😁 odpowiedz

Ta, zapomnijmy - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Jeszcze wam się długo będzie śnić odpowiedz

Pablo - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Chyba Gumny grał w innym meczu. Sam Szkurin miał 3 sytuacje 🤦‍♂️ odpowiedz

kaktus - 1 godzinę temu, *.orange.pl @Pablo:

Pewnie na plejstejszyn... 🤣 odpowiedz

Wymiatacz1916 - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Robert Gumny jak sama nazwa wskazuje i geny po ojcu przejęte inteligencją nie grzeszy. 4/5:2 to byłby optymalny wynik, Legia była po prostu lepsza. Ale wroniecko/poznańsko/wielkopolski gen przegrywa nie pozwala obiektywnie ocenić przebiegu meczu odpowiedz

Domin - 2 godziny temu, *.129.36 Jakie dwie sytuacje? Sam Szkurin miał trzy. Robercik w Lechu będzie dla nas wzmocnieniem😉 odpowiedz

