Celje lub AEK Larnaka ewentualnym rywalem Legii w 3. rundzie el. Ligi Europy

robal - 2 godziny temu, *.centertel.pl Widziałem Larnakę w meczu na wyjździe z Partizanem i napiszę jedno-ciężka drużyna. Miałem wrażenie ,że grają z przewagą co najmniej jednego zawodnika bo gnietli partizanowców niemiłosiernie i to na ich stadionie. Co do Celje to się wypowiadam bardzo słabo znam. odpowiedz

e(L)zone - 2 godziny temu, *.interkam.pl @robal: możliwe, że te AEK przejdzie Celje,gdzie Słoweńcy stracili dwóch ofensywnych środkowych pomocników Svetlina i Seslara,oraz Matko z ataku.Nowi zawodnicy muszą się zgrać i nie wiadomo czy będą prezentować podobny poziom.Cypryjczycy mają solidną ekipe,Partizan grał 9-cioma młodzikami,to i tak dobrze, że w dwumeczu do karnych doprowadzili.Ogolnie szansę są wyrównane w tej parze, ważne żebyśmy my przeszli Czechów i mogli z którąś drużyną zagrać.Ja stawiam bardziej na Cypryjczyków jako naszych rywali. odpowiedz

Piotrek - 2 godziny temu, *.22.13 Prawda jest taka, ze te wszystkie zespoły dopiero zaczynają zmagania ligowe. Dlatego o awansie zadecyduje dyspozycja dnia. Myślę ze będzie łatwiej niż z Kazachami. Na naszą korzyść wpływa to, ze mamy niezmienny skład, więc gra powinna wyglądać w miare płynnie. Do boju Legio. odpowiedz

Wyrwikufel - 3 godziny temu, *.netfala.pl Pewnie trafimy na Celje, bo oni przejdą Larnakę. Diskopolowcy zremisowali z Celje na wyjeździe więc Legia pewnie ich wciągnie nosem bez większego sapnięcia. odpowiedz

... - 3 godziny temu, *.play.pl Jest dobrze. Kacper nie spie⚽️l tego 🙏 odpowiedz

lucho _83 - 4 godziny temu, *.centertel.pl Przejdźmy najpierw Banik, później będziemy się martwić odpowiedz

Balcer - 3 godziny temu, *.orange.pl @lucho _83: Dlatego nie lubie tych losowań, jeszcze nie przeszliśmy jednych, a już kolejni czekają odpowiedz

Radek - 3 godziny temu, *.centertel.pl @Balcer: debilu rozumiesz takie słowo jak: potencjalni ' albo w ' w razie awansu '? odpowiedz

Aryon - 2 godziny temu, *.play.pl @Radek: Po co to od razu wyzywać kolegów? Wyraził jedynie swoje zdanie. Ja osobiście jestem przeciwny wyłanianiu w drodze losowania tych tzw. "potencjalnych przeciwników". Losowania powinno się robić już po zakończeniu meczów eliminacji, bo tak robi się tylko bałagan i rozstawienia mają mniejszy sens, bo w przypadku sukcesu drużyny nierozstawionej przejmuje ona rozstawienie od lepszej drużyny i to tylko jednorazowo, co w sumie jest trochę niesprawiedliwe względem drużyn mających lepszy współczynnik niż dana nierozstawiona drużyna. odpowiedz

grzesiek - 4 godziny temu, *.centertel.pl myślę, ze losowanie nie najgorsze, odpowiedz

Mateusz z Gór - 4 godziny temu, *.orange.pl No to chyba wylosowaliśmy trudniej niż nazwy drużyn wskazują. To Celje to ciekawa drużyna - bezkompromisowa w Europie jak Legia, która nikogo się nie boi i zawsze podejmuje rękawice. Jeśli przejdziemy dalej i oni też to będzie super widowisko. odpowiedz

Barnaba - 3 godziny temu, *.hosted-by-worldstream.net @Mateusz z Gór: Co to za farmazony sądzisz? odpowiedz

... - 2 godziny temu, *.play.pl @Mateusz z Gór: niedotlenienie robi swoje 🤣🤣🤣 odpowiedz

