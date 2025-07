Race Thompson nowym zawodnikiem Legii

Komentarze (5)

Kacza - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Taki bardziej atletyczny Radanov 👍 odpowiedz

p10 - 2 godziny temu, *.centertel.pl Za Radanova pewnie. Ale nie jest aż tak dobry jak Aleksa w prowadzeniu piłki. Zobaczymy co pokaże, oby faktycznie był solidny defensor. Z tym transferem zakładam że rozpoczniemy sezon z 6cioma obcokrajowcami. Plus to że Pluta zostanie. Inaczej transfer na tą pozycję nie miałby sensu.



Potrzeba skocznego centra z rzutem za 3pkt jak Onu do zestawu i jeszcze koksa za Kamerona. Dziwne że kontrakt z Kolenda nie został dograny. Czyżby chciał wrócić do Sopotu 🤔 Oby nie odpowiedz

grzesiek - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @p10: albo chce zmienić cos, albo czeka na lepszą porpozycje kontraktu, wszak koszykarz mistrza polski musi mieć wyższy kontrakt niż rok temu odpowiedz

grzesiek - 2 godziny temu, *.centertel.pl umie za 3 pkt pier...ąć a to ważne. Zobaczymy za kogo on za radanova ? odpowiedz

p10 - 49 minut temu, *.centertel.pl @grzesiek: Statystyki pokazują 30 proc za 3pkt, więc rzut nie jest idealny. Gracze występujący tylko w USA potrzebują zwykle czasu by się przestawić do stylu Europejskiego i nie wiem czy zdąży na BCL



Trochę mi przypomina Sochana, jeśli jest mocno zbudowany to daje ten transfer możliwości taktyczne, nie tylko jako skrzydłowy, ale nawet jako niski center w razie potrzeby. Zobaczymy co z tego wyjdzie odpowiedz

