Klub z MLS zainteresowany Elitimem

Kolumbijczyk ma jeszcze przez rok ważny kontrakt ze stołecznym klubem, więc 1 stycznia będzie mógł podpisać umowę z inną drużyną. Jeszcze w tym tygodniu z Legii odejdzie Maximillian Oyedele, który przechodzi testy medyczne w Strasbourgu. Trener Edward Iordanescu podkreśla, że potrzebuje na tę pozycję następcy i trwają jego poszukiwania. Nie chce także, by z drużyny odszedł latem ktoś jeszcze. Wkrótce do warszawskiego klubu trafi natomiast napastnik Mileta Rajović.

Piłka Nożna informuje, że Juergen Elitim wzbudza duże zainteresowanie na rynku transferowym. Pomocnik Legii znalazł się na radarze FC Cincinatti, ale na razie daleko do konkretów.

Dad - 13 minut temu, *.centertel.pl 10 mln euro i niech go biorą odpowiedz

