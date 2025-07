Komentarze (7)

Zc - 18 minut temu, *.t-mobile.pl Super ! Może będzie drugi Aleksandar Prijović ! odpowiedz

MiSiEKkK - 23 minuty temu, *.play-internet.pl No i brawo. odpowiedz

Wilanow - 24 minuty temu, *.tpnet.pl Oby ten transfer wypalił. Z drugiej strony czytając forum kibiców Watfordu i prezentowane tam opinie na jego temat mam duże wątpliwości. Obym się mylił… odpowiedz

tobiasz out - 26 minut temu, *.play-internet.pl to będzie napastnik BOŻY z krwi i kości.

Płaczki mozecie już zacząć narzekać :))) odpowiedz

PePe - 26 minut temu, *.jmdi.pl Trzymam kciuki żeby okazał się strzałem w 10. odpowiedz

(L) - 26 minut temu, *.centertel.pl To nie może być prawda... odpowiedz

czarrnuch - 29 minut temu, *.orange.pl I to jest ten jeden z wielu momentów z życia kibica Legii, kiedy z jednej strony nie wiesz czy się cieszyć czy płakać jak w jego kontekście pada jakiś długi kontrakt, pewnie na niezłą sumkę a i zapłacić trzeba jak za zboże..



Oby bliżej mu było do dokonań Nikolicia niż Nsame. odpowiedz

