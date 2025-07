Żewłakow o transferze Rajovicia. Ma przyjść trzech zawodników!

Poniedziałek, 14 lipca 2025 r. 18:17 Woytek, źródło: Legionisci.com

- Mileta Rajović jest w Warszawie, przechodzi badania medyczne – potwierdził doniesienia mediów dyrektor sportowy Legii, Michał Żewłakow i dodał, że planuje jeszcze trzy transfery.









Żewłakow odniósł się też do rekordowej kwoty transferowej (3 mln euro), którą na tego zawodnika wyda stołeczny klub.



- Jak kluby kupują kilku zawodników po 500 tys. euro, to podnoszą się głosy, czy nie można kupić jednego lepszego za kilka mln euro. A jak kupujemy takiego, to pytania są w drugą stronę (śmiech). Tak duży transfer był możliwy dzięki inwencji i logistyce Frediego Bobicia. I odbędzie się dla Legii bez wielkiej zadyszki finansowej – tłumaczy.



Dyrektor sportowy wyraźnie zaznaczył, że on nie chce pozbywać się żadnego z kluczowych graczy.



- Ne mamy w planach sprzedaży żadnego piłkarza, który jest podstawowym zawodnikiem naszej drużyny. Ale ciężko powiedzieć, co będzie w przyszłości. Ja nie chciałbym sprzedawać nikogo - dodaje.



Przedłużanie kontraktów

- Najpierw chciałbym zapewnić powiększenie kadry i wzbudzić u piłkarzy poczucie, że jest to drużyna, która jest w stanie powalczyć o najwyższe cele. Każdy piłkarz chce odnosić sukcesy. Jak kadra będzie miała kształt, to wówczas będę skupiał się nad przedłużaniem wygasających za rok kontraktów.