Legia sprzedała 5400 karnetów i 1000 subskrypcji

Poniedziałek, 14 lipca 2025 r. 18:21 Woytek, źródło: Legionisci.com

5400 kibiców kupiło karnety na sezon 2025/26. Klub przeznaczył do sprzedaży 7500 karnetów, a w ubiegłym sezonie sprzedanych było 10 tysięcy karnetów. Do tego dochodzi blisko 1000 subskrypcji rocznych.









- Wszystkie wiadomości, które zawierały przekazy że Legia nie ma pieniędzy na wypłatę wynagrodzeń, były bzdurą. Co nie znaczy, że w dużych organizacjach nie mogą zdarzyć się sytuacje, że co kilka tygodni zdarzą się jakieś przesunięcia. Jesteśmy przygotowani do tego, by wzmocnić drużynę. Działamy we wszystkich obszarach, zarówno w tematach transferowych, jak i innych. Podczas meczu przy Łazienkowskiej z FK Aktobe dołożyliśmy maksymalnej staranności, by wszyscy którzy przyszli na stadion, mieli wszystko na najwyższym poziomie - mówi Marcin Herra.



- Wiemy, że część osób potrzebuje więcej czasu, by nasze słowa, które teraz przechodzą w czyny, były bardziej przekonywujące. Nie wchodzę w dyskusje czy przekonywania. Wierzę w to, że każde krzesełko na Łazienkowskiej będzie zajęte i wrócimy do ostatnich kilkudziesięciu miesięcy, gdy przy każdym meczu mieliśmy poczucie, że jest komplet publiczności. Dziś nie prowadzimy żadnych negocjacji z kibicami, to co robimy, ma być odpowiedzią na to, czego się domagają. Oni chcą wzmocnienia zespołu. Podkreślam, że mamy mocną drużynę, świetnego trenera i ludzi odpowiedzialnych za sport. Rzeczy dzieją się w niezłym tempie i mam nadzieję, że te działania spowodują, że będziemy razem na meczach wyjazdowych i... domowych - dodał wiceprezes stołecznego klubu.