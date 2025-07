Rajović za 3 mln euro. Skąd Legia ma na to pieniądze?

+ dodaj komentarz

- 1 godzinę temu, *.interkam.pl

Najbardziej mnie śmieszą te sugestie i wpychanie zawodników przez dziennikarzy poprzez spekulacje.Ostatni taki zabieg,to zdaje się spekulacja Kamienieckiego odnośnie 30-to letniego Damiana Szymańskiego z AEK,którego już tam nie chce nowy trener Nikolić i został wystawiony na listę transferową.I teraz każdy pyta Żewłaka o niego.Po co, się zastanawiam?Ja widziałem mecze AEK ze 2-3 lata temu,za trenera Almeidy,kiedy grali piłkę cacuszko,a Szymański był w prime,i był to zawodnik:zazwyczaj odbiór i podanie do najbliższego.Fakt że silny,coś w typie Augusta,miał trochę odbiorów, był niezły w destrukcji,ale nie jestem zwolennikiem brania gościa,którego już taki AEK nie chce bo pewnie zjechał z poziomem,ma swoje lata i nie będzie sprzedawalny.Te powroty z zagranicy? Przykład Gumnego z ostatniego meczu.Co pokazał? Jagiełło następny,nic nie wnosi do Lecha! Też go Zieliński rozważał.Dajcie spokój z tymi powrotami.To samo Szkuryna wpychał Wlodar,nieraz posłucham tych meczyków, co tam pierniczą.I właśnie Wlodar mówił że Szkuryn idealnie by pasował do Legii, spekulował często o nim,w kontekście transferu do nas i możliwe , że tak podłapali temat w klubie.🙈Masakra.

odpowiedz