Duże osłabienie Legii na rewanż z Aktobe

Poniedziałek, 14 lipca 2025 r. 22:01 Woytek, źródło: Legia Warszawa

Trener Edward Iordănescu powołał 21 zawodników na rewanżowy mecz 1. rundy eliminacji Ligi Europy z FK Aktobe. We wtorek przed południem drużyna wyruszy do Kazachstanu, a na pokładzie zabraknie Artura Jędrzejczyka, Claude Goncalvesa i Ilji Szkurina. Białorusin dobrze zaprezentował się w meczu z Lechem Poznań, wpisał się na listę strzelców, a kibice w tej chwili widzą go w roli pierwszego napastnika. Oprócz osłabień są też dobre wiadomości - do kadry wraca Ruben Vinagre.









Jędrzejczyk pozostanie w Warszawie ze względów zdrowotnych. Legionista ma problemy z plecami i opuścił już mecz w Poznaniu.



Szkurin nie leci do Aktobe z powodów osobistych. "Piłkarz obawia się, że krytykowany przez niego białoruski reżim mógłby we współpracy ze służbami Kazachstanu narobić mu kłopotów" - poinformował Krzysztof Marciniak z Canal+.



Claude Goncalves nadal nie jest do dyspozycji trenera po urazie, jakiego nabawił się w sparingu z Górnikiem Łęczna. W tym czasie będzie przechodził rehabilitację w LTC.



Kadra Legii na mecz z FK Aktobe:



Bramkarze: (3)

1. Kacper Tobiasz

27. Gabriel Kobylak

50. Wojciech Banasik



Obrońcy: (7)

3. Steve Kapuadi

4. Marco Burch

7. Paweł Wszołek

12. Radovan Pankov

19. Ruben Vinagre

23. Patryk Kun

24. Jan Ziółkowski



Pomocnicy: (8)

8. Rafał Augustyniak

11. Kacper Chodyna

21. Wahan Biczachczjan

22. Juergen Elitim

25. Ryoya Morishita

51. Pascal Mozie

53. Wojciech Urbański

67. Bartosz Kapustka



Napastnicy: (3)

9. Migouel Alfarela

18. Jean-Pierre Nsame

28. Marc Gual