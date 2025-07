Bramkarz i obrońca chcieli odejść. Trudna sytuacja Nsame

Poniedziałek, 14 lipca 2025 r. 22:03 Woytek, źródło: Legionisci.com

Legia Warszawa rozpoczęła letnie okienko transferowe od kilku pożegnań. Klub opuściło dwóch bramkarzy, wypożyczony został Sergio Barcia, a mocno niepewna jest przyszłość Jean-Pierre’a Nsame.









Wśród zawodników, którzy pożegnali się z Legią, znalazł się młody bramkarz Jakub Zieliński. Klub chciał go zatrzymać, ale zawodnik liczył na szybkie wejście do ścisłej kadry pierwszej drużyny.



– Mógł zaczynać jako numer trzy i udowadniać swoją wartość na treningach. Ale był zdecydowany na transfer – skomentował Michał Żewłakow.



Z kolei Hiszpan Sergio Barcia został wypożyczony do UD Las Palmas. – Już pod koniec poprzedniego sezonu miał problemy z odnalezieniem się w klubie. Czuł, że potrzebuje powrotu do środowiska, w którym będzie się czuł dobrze – powiedział dyrektor sportowy. Trener Iordanescu sprawdził zawodnika w okresie przygotowawczym, ale wspólnie uznano, że roczne wypożyczenie będzie najlepszym rozwiązaniem. Hiszpański klub zyskał opcję wykupu.



Zainteresowanie budzi także sytuacja Jean-Pierre’a Nsame. – To zawodnik, który w poprzednim sezonie nie wykorzystał swojej szansy albo po prostu jej nie dostał. Nie jest dziś piłkarzem pierwszego wyboru – przyznał Żewłakow.



Po transferze Rajovicia jego szanse na grę jeszcze bardziej maleją. – Musimy znaleźć rozwiązanie tej sytuacji do końca okienka. Liczę, że będzie ono korzystne dla zawodnika i dla klubu – dodał dyrektor sportowy Legii. Nsame ma jeszcze rok ważnego kontraktu z Legią.