Gra w lidze i pucharach? Żewłakow: Nie ma złotej recepty

Wtorek, 15 lipca 2025 r. 12:06 Woytek, źródło: Legionisci.com

Czy da się skutecznie łączyć rywalizację w europejskich pucharach z walką o mistrzostwo Polski? Michał Żewłakow nie ma wątpliwości: recepty nie ma, ale są zasady, których warto się trzymać.









– Nie ma jakichś konkretnych wniosków z ostatniego sezonu, jak to robić. W lidze nikt nie będzie wymagał pięknej gry. Najważniejsze będą punkty i odpowiednia motywacja – powiedział dyrektor sportowy Legii.



W jego ocenie, kluczowe będą odpowiednie rotacje, dobór składu i – co równie istotne – brak kontuzji. Żewłakow zauważa, że problem łączenia gry w Europie i na krajowym podwórku dotyczy nie tylko stołecznego klubu.



– W zeszłym sezonie nawet takie kluby jak Real Madryt czy Manchester City nie zawsze dawały radę. To pokazuje, z jak trudnym wyzwaniem mamy do czynienia. Dla nas to codzienność – mówi.



Dyrektor sportowy zaznaczył, że celem jest poprawienie wyników w porównaniu z poprzednim sezonem. – Będziemy robić wszystko, żeby ten rok był lepszy – podsumował.





SONDA Które miejsce zajmie Legia w Ekstraklasie w sezonie 2025/26? 1. 2. 3. 4. 5.-9. 10.-15. 16.-18.