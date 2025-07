Legia nie miała problemów z pensjami. Herra ucina spekulacje

Wtorek, 15 lipca 2025 r. 09:35 Woytek, źródło: Legionisci.com

W ostatnich tygodniach w mediach pojawiły się informacje o problemach finansowych Legii Warszawa. Wiceprezes Marcin Herra stanowczo im zaprzecza i zapewnia: klub jest gotowy na transferowe inwestycje.









Temat finansów był jednym z najbardziej nurtujących podczas poniedziałkowego spotkania władz Legii z dziennikarzami. Wiceprezes zarządzający Marcin Herra postanowił jednoznacznie zdementować doniesienia medialne.



– Wszystkie wiadomości, które wieściły, że Legia nie ma pieniędzy na wypłatę wynagrodzeń, były po prostu bzdurą – uciął spekulacje Herra.



Przyznał jednak, że w dużych organizacjach mogą się zdarzyć przesunięcia w płatnościach – ale nie oznacza to problemów z wypłacalnością.



– Teraz jesteśmy przygotowani finansowo do tego, by się wzmocnić – zapewnił.



Władze klubu mają pełną świadomość, że sezon z grą na dwóch frontach – krajowym i europejskim – wymaga szerokiej, wyrównanej kadry. Dlatego środki z transferu Oyedele mają zostać natychmiast zainwestowane w zespół.



- W Ekstraklasie celujemy w mistrzostwo, to dla nas podstawowy cel. To nie jest szczególna sytuacja, że to zostało wpisane w budżet. Wpisywanie innego celu byłoby to mało ambitne. Bardziej jest pytanie co zrobić, by to mistrzostwo osiągnąć. Przychody pozatelewizyjne to 150 mln zł - sponsorzy, mecz, bilety, karnety, hospitality i wykorzystanie przestrzeni stadionu. Te przychody są lokowane na sport – bez nich nie można mówić o rekordowym budżecie - wyjaśnia Herra.



– Chcemy zawodników, którzy nie tylko uzupełnią skład, ale realnie podniosą poziom sportowy – podsumował Michał Żewłakow.



W najbliższym sezonie, według informacji "Piłki Nożnej" budżet Legii ma wynosić 218 milionów złotych.