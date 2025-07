Trening w kazachskim upale [ZDJĘCIA]

Środa, 16 lipca 2025 r. 18:48 Woytek, źródło: Legionisci.com

Legia Warszawa odbyła w środę oficjalny trening przed rewanżowym spotkaniem 1. rundy eliminacji Ligi Europy. Zajęcia rozpoczęły się o godzinie 19:00 czasu miejscowego na Stadionie Centralnym w Aktobe – dokładnie godzinę po konferencji prasowej z udziałem trenera Edwarda Iordănescu i bramkarza Kacpra Tobiasza.







Trening przed rewanżem z FK Aktobe - Woytek / 25 zdjęć