Pod Lupą LL! - Ilja Szkurin

Wtorek, 15 lipca 2025 r. 17:18 Filip Lewandowski, źródło: Legionisci.com

Pierwsze trofeum Legii Warszawa w sezonie 2025/2026 stało się faktem. W meczu rozegranym w Poznaniu ważną rolę odegrał Ilja Szkurin i to właśnie występ Białorusina wzięliśmy pod naszą lupę.