O godzinie 18:00 czasu polskiego Legia Warszawa rozegra w Kazachstanie rewanżowe spotkanie 1. rundy el. Ligi Europy. Bezpośrednią transmisję z meczu FK Aktobe - Legia Warszawa przeprowadzi stacja TVP Sport. Od rana mamy dla Was meldunki i zdjęcia z Aktobe. Zapraszamy do śledzenia naszej tekstowej RELACJI LIVE! prosto ze stadionu.

Rafa(L) - 16 minut temu, *.play.pl ciekaw jestem co hejterzy Kacpra napiszą po dzisiejszym meczu? Chłopak kilkoma rewelacyjnymi interwencjami uratował nam awans bo obrona przespała dzisiaj mecz i bylo kilka stuprocentowych okazji dla Aktobe ☹️ odpowiedz

Historyk - 31 minut temu, *.mm.pl zacznijcie trenowac to bedziecie lepsi nisz Kun

Powodzenia odpowiedz

Historyk - 33 minuty temu, *.mm.pl Recznik wygrał mecz. Tobiasz Jestescie gamonie nie znacie cie sie Trenował go KD wychował kilku bramkarzy a wy dalej swoje ze recznik przyjdz na trening skoro jestes lepszy ni recznik bedziesz zwykly parawan nad morzem zakopany jak mol w piasku. KT na Zylecie odpowiedz

wtf - 35 minut temu, *.33.181 Elitim i Tobiasz ratują honor! odpowiedz

Martinez76 - 39 minut temu, *.t-mobile.pl Oczy krwawią od oglądania tego paździerza. Trudno o 3 dokładne podania. Dramat. odpowiedz

wtf - 46 minut temu, *.33.181 Mają jeszcze 10 minut by bardziej się skompromitować,dadzą radę czy nie? odpowiedz

Kalman - 46 minut temu, *.orange.pl Ale padaka ...my nie mamy pół zawodnika po😟 potrafiącego zagrać prostopadła pilke odpowiedz

R - 55 minut temu, *.play-internet.pl Ten kun to jednak piłkarski deb .... odpowiedz

Stary sklad - 1 godzinę temu, *.klikom.net Drużyna ciągle zaczadzona futbolem flejowatym. O, właśnie kolejne upokorzenie Alfareli odpowiedz

Historyk - 1 godzinę temu, *.mm.pl Nsame gorszy chyba nie moze byc niz spodenki plazowe odpowiedz

Collage - 1 godzinę temu, *.play.pl jak oni mają kłopoty z Aktobe to co będzie z Banikiem lub Spartą odpowiedz

PLBBOY - 1 godzinę temu, *.inetia.pl Legia ewidentnie spuchła 😐 odpowiedz

gibon79 - 1 godzinę temu, *.02.net Ktos podrzuci link do transmisji..? odpowiedz

Legia - 1 godzinę temu, *.78.209 Kapustka rezerwy. Nie biega, nie gra, nie broni, nie atakuje. Porażka odpowiedz

Juri - 1 godzinę temu, *.inetia.pl Bardzo słaba pierwsza połowa . odpowiedz

PiotrŻo(L)iborz - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Alfarela za Guala, kapustaka i Samuraj out odpowiedz

Oftor - 1 godzinę temu, *.plus.pl Wyj....tego Guala lebiegę odpowiedz

(L) - 1 godzinę temu, *.jmdi.pl Kazahskie śpiewały A Legia **** Legia **** starą jest :D hehe z tym ich akcentem to zakrztusiłem sie browcem :D :D odpowiedz

Hiszpan - 1 godzinę temu, *.telnaptelecom.pl Gual I Kapustka znowu najgorsi. odpowiedz

Darek - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Bardzo słaba pierwsza połowa. Kilka takich samych akcji. Podanie na skrzydło i wrzutka do nikogo. Stoimy głęboko w obronie, brak pressingu. Aktobe stwarza groźne sytuacje. Z taką grą sami prosimy się o problemy. odpowiedz

Zbycho(L) - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Kapustka pierwszy hamulcowy i bez zaangażowania, Gual już macha. Wyj...ć ich w przerwie. Afarela na 9 więcej zrobi niż ci pierwsi. odpowiedz

Legia - 1 godzinę temu, *.78.209 Kapustka rezerwy. Nie biega, nie gra, nie broni, nie atakuje. Porażka odpowiedz

Guny - 1 godzinę temu, *.223.42 Granie kunem na tego dużego to proszenie sie o kłopoty. Poproszę vinagre w 2 połowie... odpowiedz

Legia - 1 godzinę temu, *.78.209 Kapustka rezerwy. Nie biega, nie gra, nie broni, nie atakuje. Porażka odpowiedz

Kaktus - 1 godzinę temu, *.orange.pl Gual znowu jest bezproduktywny i irytujący.

Każda piłka do niego to piłka stracona. odpowiedz

Szuszi Moryszyta - 2 godziny temu, *.220.154 Cisną nas. Może być groźnie! odpowiedz

Olomamolo - 2 godziny temu, *.play.pl Asia Hooligans 🤣🤣🤣🤣 odpowiedz

kot - 1 godzinę temu, *.btcentralplus.com @Olomamolo: central odpowiedz

Historyk - 2 godziny temu, *.mm.pl Migouel Alfarela moze niech zagra caly mecz i sie pokaze a nie spodenki plazowe odpowiedz

Balcer - 3 godziny temu, *.orange.pl Oby nie grali na remis, bo to może okazać się niewystarczające odpowiedz

Rks - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl 3:0 z ogórami odpowiedz

pawel - 3 godziny temu, *.3s.pl Znowu ta pokraka Gual w podstawie.

On chyba przynosi pecha. W Poznaniu bez niego całkiem całkiem to wyglągało. odpowiedz

Fifik - 1 godzinę temu, *.plus.pl @pawel: 👍 odpowiedz

MonsteR (L) - 3 godziny temu, *.tpnet.pl ............................ Kobylak ...........................

Wszołek ... Ziółkowski ... Kapuadi ... Vinagre

..................... Elitim ... Kapustka .................

Biczachczjan ............ Morishita ...... Chodyna

............................ Alfarela ...........................

💪👍

TYLKO WYGRANA !

❤️🤍💚🖤 odpowiedz

A - 3 godziny temu, *.172.206 Znowu beznadziejny Gual. odpowiedz

Beton - 3 godziny temu, *.play.pl Boże Święty, tylko nie kun 🙏 odpowiedz

Mizeria Miodulskiego - 3 godziny temu, *.56.30 Nie było większych ogórów ???🟢🟢🟢☠️ odpowiedz

Egon - 4 godziny temu, *.waw.pl Oby to przepchnąć. odpowiedz

