O godzinie 18:00 czasu polskiego Legia Warszawa rozegra w Kazachstanie rewanżowe spotkanie 1. rundy el. Ligi Europy. Bezpośrednią transmisję z meczu FK Aktobe - Legia Warszawa przeprowadzi stacja TVP Sport. Od rana mamy dla Was meldunki i zdjęcia z Aktobe. Zapraszamy do śledzenia naszej tekstowej RELACJI LIVE! prosto ze stadionu.

Historyk - 15 minut temu, *.mm.pl Migouel Alfarela moze niech zagra caly mecz i sie pokaze a nie spodenki plazowe odpowiedz

Balcer - 46 minut temu, *.orange.pl Oby nie grali na remis, bo to może okazać się niewystarczające odpowiedz

Rks - 51 minut temu, *.t-mobile.pl 3:0 z ogórami odpowiedz

pawel - 55 minut temu, *.3s.pl Znowu ta pokraka Gual w podstawie.

On chyba przynosi pecha. W Poznaniu bez niego całkiem całkiem to wyglągało. odpowiedz

MonsteR (L) - 56 minut temu, *.tpnet.pl ............................ Kobylak ...........................

Wszołek ... Ziółkowski ... Kapuadi ... Vinagre

..................... Elitim ... Kapustka .................

Biczachczjan ............ Morishita ...... Chodyna

............................ Alfarela ...........................

💪👍

TYLKO WYGRANA !

❤️🤍💚🖤 odpowiedz

A - 1 godzinę temu, *.172.206 Znowu beznadziejny Gual. odpowiedz

Beton - 1 godzinę temu, *.play.pl Boże Święty, tylko nie kun 🙏 odpowiedz

Mizeria Miodulskiego - 1 godzinę temu, *.56.30 Nie było większych ogórów ???🟢🟢🟢☠️ odpowiedz

Egon - 1 godzinę temu, *.waw.pl Oby to przepchnąć. odpowiedz

