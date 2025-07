Iordanescu: Budujemy silną mentalność

- Miejscowa drużyna, wspierana przez swoich kibiców, wywarła na nas dużą presję. Ale potrafiliśmy się temu przeciwstawić i włożyliśmy w ten mecz dużo sił, dużo energii. Oczywiście, powinniśmy grać lepiej, szybciej strzelić gola, ale ostatecznie cieszę się, że wygraliśmy 1:0 i zachowaliśmy czyste konto. - Z czasem będziemy grać bardziej estetycznie. Teraz jednak najważniejsze są wyniki – trzy mecze, trzy zwycięstwa. To bardzo ważne na początku nowego systemu. Dla mnie kluczowa jest stabilizacja – wolę wygrać 1-0 niż 4-2. Liczy się balans, solidna defensywa, organizacja gry. - Chciałem, byśmy mieli dziś więcej kontroli nad piłką, ale najważniejsze jest to, że awansowaliśmy i możemy już przygotowywać się na kolejne wyzwania. Cieszę się, że dzięki przełożeniu kolejnego meczu zyskamy teraz trochę czasu. To bardzo ważne, bo zespół potrzebuje regeneracji. - Na pewno na następną rundę zgłosimy nowych zawodników. Idziemy krok po kroku. Skupiamy się na wydajności, budujemy silną mentalność i zaangażowanie. Dziś pokazaliśmy to w stu procentach – walczyliśmy, zostawiliśmy serce na boisku.

Edward Iordanescu (trener Legii): To był trudny mecz, ale właśnie takiego się spodziewaliśmy. Przygotowałem zespół na to, co nas czeka. Cały kontekst był wymagający – graliśmy trzy spotkania w ciągu siedmiu dni, mieliśmy dalekie wyjazdy i kilku zawodników wypadło nam ze składu. To wszystko miało wpływ.

Wiesław Wojno - 20 minut temu, *.kompex.pl Coś czuje ze wreszcie mamy trenera. Dość tych wynalazków z poprzednich lat. Edek zrobi robotę. odpowiedz

3 zwycięstwa w oficjalnych meczach! - 58 minut temu, *.orange.pl Czyżbyśmy mieli trenera na lata?

Może nie zagraliśmy dziś tak jak trzeba ale wynik dowieziony. Łapiemy punkty w europie, dla całej polskiej piłki. Do tego ograliśmy Lecha na ich terenie - coś czuję że ten sezon będzie inny niż ostatnie 4. Panowie zapieprzaja na boisku, realizują założenia taktyczne i walczą! Nie wiem jak wy, ale ja widzę progres! W mojej ocenie najgorszy na boisku był Gual. Cieszy gra Tobiasza - wreszcie! odpowiedz

e(L)zone - 34 minuty temu, *.interkam.pl @3 zwycięstwa w oficjalnych meczach!: dużego progresu nie widać,poprawiona trochę defensywa i lepsza organizacja gry,ale to zupełnie nie starczy ani na ligę,a tym bardziej na łączenie tego z pucharami,jeżeli się dostaniemy do fazy ligowej.Na tą chwilę 5 transferów piłkarzy o wyraźnie wyższym poziomie od obecnych może sprawić,że ten sezon będzie na plus.Parę meczów przepchną,ale reszta to będzie strata punktów.Dojdzie zmęczenie,dekoncentracja,i brak jakości i szybko zacznie to wychodzić w trakcie rundy jesiennej,a rywalizacja w lidze będzie naprawdę zażarta w tym roku. odpowiedz

Hiszpan - 1 godzinę temu, *.telnaptelecom.pl Widać że bardzo potrzeba wzmocnienia składu. Skrzydłowy , szósteczka i mobilna 8

Kapustka I Gual chyba nie odnajdą się w grze Iordanescu.

Martwi że Mori totalnie bez formy i jakiś przygaszony. odpowiedz

Michał - 1 godzinę temu, *.plus.pl Patrząc na Kuna Chodynę Pankova Nsame Guala ' machnę łapami to wszyscy się trzęsą " i Wszołek Szala ' łokietek" plus kilku innych to bój się Europo. Edwardzie uciekaj póki czas jeszcze bo jeden mecz dobry z lechem jaskółki nie czyni. odpowiedz

dżonny - 2 godziny temu, *.orange.pl Gual najgorszy., ten gracz jest tak irytujący, zanotował dużo głupich strat. Nsame mimo stetryczałych ruchów dużo lepiej od niego wypadł. odpowiedz

Bućko - 1 godzinę temu, *.net.pl @dżonny: dokładnie. JP mimo 100 lat na karku umiał chociaż zastawić piłkę czy nieraz podać. Gual to jest pomyłka. odpowiedz

Pab(L)o Loża - 14 minut temu, *.centertel.pl @Bućko: Panowie Gual kiedy gra na 9tce przeważnie wypada fatalnie. Dużo lepiej wypada jako drugi cofnięty napastnik, wtedy pokazuje swój potencjał bo on jest od szybkiej gry po ziemi.

Kiedy piłka mu lata na głową się frustruje i wypada słabo.

Dlatego moim zdaniem powinien albo grać cofniętego napastnika za Szkurinem/Minenetą albo wcale.

To nie jest tak, że on nie ma umiejętności. Ma. Ale to nie jest 9tka

Mam nadzieję, że po transferzez nowego napastnika już nie będzie grał na 9tce odpowiedz

KM - 2 godziny temu, *.play.pl Na razie w stosunku do Goncalo Feio konferencje na plus. Gonçalo już by gadał jak to świetnie wyglądaliśmy w jakieś tam tercji itp. A pan Iordanescu wprost, graliśmy trochę gowno bo liczył się wynik, do poprawy tylko gra z piłką bo były groźne kontry. odpowiedz

otp - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Wygrać mecz mając w składzie Guala, Kapustkę i Augustyniaka to duży sukces trenera. odpowiedz

Franek - 2 godziny temu, *.play.pl Mecz z Lechem zaburzył obraz drużyny. Gual, Kun, Kapustka przeszli obok meczu. Technika indywidualna słabo. Zobaczymy co z Czechami pokażą odpowiedz

ekspert - 2 godziny temu, *.vectranet.pl To jest najlepszy trener w historii Legii. 🔴⚪️🟢 odpowiedz

Ryszard Ochódzki - 1 godzinę temu, *.78.16 @ekspert: w ostatnim czasie na pewno odpowiedz

Luk - 57 minut temu, *.mm.pl @ekspert: też tak uważam 👍 odpowiedz

