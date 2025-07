Wymęczona wygrana. Mamy awans!

Sędziowie

Główny: Granit Maqedonci (Szwecja)

Asystent: Robin Wilde (Szwecja)

Asystent: Lundgren Klitte (Szwecja)

Techniczny: Adi Aganovic (Szwecja)

VAR: Gianluca Aureliano (Włochy)

AVAR: Daniele Paterna (Włochy)



Komentarze (34)

+ dodaj komentarz

🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

dodaj

matus007 - 2 minuty temu, *.centertel.pl Powiem Wam za Feio gra.li taką h.ie, Edward od razu zrobił porządek 🍺 odpowiedz

PanTrener - 4 minuty temu, *.centertel.pl padaka przeokropna, tak na 5-6 miejsce w lidze odpowiedz

Michał - 6 minut temu, *.plus.pl Wypociny jak ch.. Na takich " cudownych piłkarzy trampkarzy " jak Kun Chodyna Pankov Nsame a zwłaszcza Gual " machać łapami " to już zakrawa o śmieszność i wielką frustrację oglądając ich mecze. Żadnej przyszłości dalej nie widzę tylko cyrk ciąg dalszy. odpowiedz

RobL - 10 minut temu, *.play.pl UFF mecz pułapka za nami! Teraz będzie tylko lepiej.Dwa wnioski : 1 koniec z bojkotem,2 Kacper King amen odpowiedz

Ursus - 2 minuty temu, *.t-mobile.pl @RobL: i trzeci wniosek : Gual nie powinien siedzieć nas wet na ławce. Wolny Nsame więcej w 25 zrobił niż ten Hiszpan w 65 odpowiedz

(L) - 10 minut temu, *.mm.pl Najważniejszy awans💪 Słaby mecz Bartka Kapustki niestety, o Gualu szkoda pisać, trzeba się zorientować czy ktoś nadal go chce do MLS , myślę że trener to widzi i będzie miał problemy podnieść się z ławki, doszedł Rajovic, nie było Shkurina, Alfarela a nawet Nsame lepiej od niego wygląda, dzisiaj nawet Kub dał radę, brawo Jurgen💪 odpowiedz

Krzeszczu - 12 minut temu, *.bredband2.com Tobiasz zagral dzis solidny mecz. No i ten obroniony strzal w koncowce na prawde klasa. Moze efekt nowego sztabu EI?

Mecz lekko beznadziejny ale caly czas mialem wrazenie ze to nie tylko zmeczenie podrozami (dlugi lot i kilka godzin zmiany strefy robi swoje, nie tylko w nogach ale i w organizmie ogolnie + upal) ale raczen wygladalo na probe kontrolowania meczu. Tak to przynajmniej odebralem. A ze umiejetnosci dzis troche braklo to i widowisko bylo troche bazarowe.

Aczkolwiek nie wpadajmy w panike bo nie wszystko blo zle.

Jak mawiali Zahorski/Kociniak i nawet nasz Wszolek: momenty byly.



Gratulacje za awans i oby nam sie. Mam nadzieje ze EI ma warsztat i z meczu na mecz coraz lepiej.

Ps: karykature pilkarza Guala i kaleke Nsame juz nigdy nie chce widziec na boisku. Nigdy!

No chyba ze w skladzie piasta albo innego gornika🤣✌️👍 odpowiedz

Wolfik - 13 minut temu, *.play.pl Początki zawsze są trudne. Najważniejszy awans. Sam mecz do szybkiego usunięcia z pamięci.

Podtrzymują swoje zdanie, że wyjazdy do Azji na mecze o awans do "Europejskich" pucharów to gniot stworzony przez UEFA nie wiadomo po co. To samo tyczy się zresztą reprezentacji narodowych.



Ps. Dobrze, że komuszych Chinoli /jeszcze/ nie wsadzono do tych rozgrywek... odpowiedz

Krzeszczu - 7 minut temu, *.bredband2.com @Wolfik: pelna zglda ale wiadomo dla czego: kasa.

Uefa otworzyla nowe rynki zbytu pod przykrywka czy haslem promowania sportu.

Jeden wielki syfokryty hipokryzja.

Ale tak juz jest i raczej to sie nie zmieni. Chyba ze w druga strone, jak mowisz😉

Hiny, qatar, arabia sajdyjska i kto tam jeszcze groszem sypnie. Bo teraz to juz wszystko eewropa🤣 odpowiedz

Obcy - 13 minut temu, *.t-mobile.pl Pytanie do bardziej zorientowanych.Czy mamy już zapewniony awans do Ligi konferencji? odpowiedz

Ursus - 7 minut temu, *.t-mobile.pl @Obcy: jeszcze nie odpowiedz

Legiak83 - 7 minut temu, *.79.247 @Obcy: jak przejdziemy Banik to tak. Naprawdę tak trudno w 10sekund sprawdzić Ci samemu u wujka Google? odpowiedz

Buhaj Prowokator - 14 minut temu, *.play-internet.pl Boniek do Buncola cudowna akcja 😁 odpowiedz

Wilanow - 17 minut temu, *.tpnet.pl Alfarela moim zdaniem jest lepszy od Motylka tzn. Guala odpowiedz

Braveheart - 19 minut temu, *.play-internet.pl Chciałbym wyróżnić Tobiasza i Guala.

Tobiasz najlepszy mecz od x czasu

Gual kolejny najgorszy mecz.



Czy możemy już temu panu, podziękować?

Jest Rajovic jest Urbański.

Powierzmy do widzenia gual! odpowiedz

Zbycho(L) - 21 minut temu, *.play.pl No i Kacper wybronił nam mecz. 5 sytuacji 100%. Gual powinien być jak najszybciej sprzedany - mały frustrat. To już Nsame był lepszy. Kapustka - szkoda gadać.

Jednak szczęśliwa wygrana i idziemy dalej. odpowiedz

e(L)zone - 21 minut temu, *.interkam.pl Brawo Legia za awans!👏 Mecz jednak do zapomnienia. odpowiedz

gleg - 23 minuty temu, *.play.pl Brawo Legia!!!! trzeci mecz i trzecie zwycięstwo 💪💪💪 odpowiedz

gleg - 24 minuty temu, *.play.pl Brawo Legia!!!! trzeci mecz i trzecie zwycięstwo 💪💪💪 odpowiedz

Grzegorz - 24 minuty temu, *.play.pl Tylko Legia💪 odpowiedz

RafRasz - 24 minuty temu, *.orange.pl u mnie na podwórku jest wyższy poziom gry niż to co zaprezentowała legia i aktobe odpowiedz

Biała si - 24 minuty temu, *.t-mobile.pl Brawo za awans !!!!!! odpowiedz

Emeryt - 25 minut temu, *.play.pl Obraz nędzy I rozpaczy. Umiejętności indywidualne żenujące odpowiedz

Tommy Targówek - 26 minut temu, *.217.199 Wojskowych ........."wspaniała" gra, Legia dziś 3 pkt ma, kibicuǰę temu trenerowi ale jaki to jest dramat kiedy musisz zmieniać Guala na Nsame....heh odpowiedz

Eddie - 26 minut temu, *.play.pl ale trzeba podkreślić fakt - cztery mecze z Aktobe - cztery wygrane (jak z IFK Gothenburg) odpowiedz

Xxx - 26 minut temu, *.play-internet.pl Powiem tak



Nsane jak klocek walczył w powietrzu umiał wziąść zawodnika na plecy i zastawić piłke dobrze się pokazał przy stałych fragmentach.

Zastanawiam się czemu chcemy go wypchać a Guala który absolutnie nic nie zrobił w tym meczu poza machaniem łapami zostawić w klubie. Druga sprawa Alcatela to jednak kot szybkość drybling podanie także powinien grać od dech do dechy. odpowiedz

robert szenfeld - 27 minut temu, *.t-mobile.pl Alfarela ... ależ chłop ma gaz . Chętnie bym zobaczył wykres sprintu. Gual do sprzątania kibli na L3. Brawo Kacper. odpowiedz

Rafix - 22 minuty temu, *.plus.pl @robert szenfeld: Dokładnie chyba w końcu odpali u nas. Zobaczyłbym go w środku zamiast Kapustki. odpowiedz

Wołomin NR - 28 minut temu, *.centertel.pl Oczy bolały patrząc na ten mecz odpowiedz

Darek - 28 minut temu, *.tpnet.pl Odnośnie meczu to padaka całkowita.

Najlepszy Tobiasz. Można wyróżnić jeszcze Wszołka i Elitima. Reszta beznadziejna do kwadratu. odpowiedz

Jano - 29 minut temu, *.orange.pl Strasznie to wyglądało!🤔🤔🤔 odpowiedz

Menagier - 29 minut temu, *.play-internet.pl Transfery! Zobaczcie kogo ściąga Lech, Jaga i Widzew... odpowiedz

Blady - 25 minut temu, *.jmdi.pl @Menagier: no kogo ściągają? odpowiedz

WIELKA LEGIA PREZESA DARKA MIODUSKIEGO - 30 minut temu, *.cdn77.com Wielka Legia kontynuuje zwycięski marsz! Brawo Prezes Darek! Gdzie są hejterzy? Gdzie są protestujący? odpowiedz

REKLAMA

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.