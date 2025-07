Pierwsze zdjęcia

Pocztówka z Aktobe - fotoreportaż

Czwartek, 17 lipca 2025 r. 12:46 Woytek, źródło: Legionisci.com

Zapraszamy do zdjęć wyjazdu do Kazachstanu. Dziś legioniści zagrają z FK Aktobe awans do 2. rundy eliminacyjnej Ligi Europy. "Wojskowi" będą wspierani przez grupę fanów z Polski. Przed meczem mieliśmy okazję zwiedzić to półmilionowe miasto. Zbyt wielu atrakcji tu nie uświadczymy. Życie w Aktobe zaczyna się dopiero wieczorem i toczy do późnych godzin nocnych. Restauracje czynne są nawet do 3, a ceny zarówno picia jak i jedzenia oraz temperatura zachęca do korzystania z tych dobrodziejstw.



FK Aktobe - Legia Warszawa. Przed meczem - Woytek / 42 zdjęcia