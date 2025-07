Zmiany w przepisach gry

8 sekund dla bramkarza Zgodnie z nowymi przepisami, bramkarz ma 8 sekund na wznowienie gry, liczonych od momentu, gdy sędzia uzna, że jest on gotowy do działania. Sędziowie mają sygnalizować ostatnie 5 sekund poprzez ruch ręką. Za pierwsze przekroczenie czasu sędzia przyznaje rzut rożny dla przeciwnika, za drugie przewinienie – ponownie rzut rożny, za trzecie przewinienie – rzut rożny oraz żółta kartka dla bramkarza. Podwójny kontakt przy rzutach karnych W sytuacji, gdy zawodnik dotyka piłki dwukrotnie podczas wykonywania rzutu karnego – przypadkowo lub celowo: - jeśli padnie gol po takim podwójnym kontakcie, rzut karny będzie powtarzany. - jeśli nie padnie gol, sędzia przyzna rzut wolny pośredni drużynie broniącej. Komunikacja z sędziami Kapitan jako jedyny zawodnik ma prawo rozmawiać z arbitrem i otrzymywać od niego wyjaśnienia dotyczące podejmowanych decyzji. Sędziowie nie będą prowadzili dialogu z pozostałymi zawodnikami. Za zbyt emocjonalne reakcje wobec sędziów przewidziane są kary w postaci kartek. NOWE PRZEPISY GRY Interpretacja VAR PZPN opublikował także obszerny przewodnik dotyczący działania systemu VAR. PRZEWODNIK VAR

1 lipca weszły w życie zmiany dotyczące przepisów gry w piłkę nożną. Wprowadzono jedną bardzo istotną zmianę, dotyczącą gry bramkarzy. Zgodnie z nowymi przepisami, bramkarz ma 8 sekund na wznowienie gry. Uregulowano także kwestię dotyczącą komunikacji sędziego z zawodnikami na boisku. Arbitrzy będą rozmawiać tylko z kapitanami zespołów, co już było praktykowane w Ekstraklasie.

szkurin won - 8 minut temu, *.play-internet.pl a co w przypadkach karygodnych błędów sędziów? jak będą rozliczani ? oni sa ''nietykalni'' w przepisach ;) odpowiedz

Mateusz z Gór - 26 minut temu, *.orange.pl O tym, że osiem sekund może trwać dwa razy dłużej przekonaliśmy się choćby wczoraj w meczu kobiecych mistrzostw Europy. Martwy przepis stanie się przepisem, którego sędziowie będą bali się egzekwować. Ale mi się podoba. Sam to kiedyś wymyśliłem i nie sądziłem, że tak abstrakcyjny pomysł jak karanie rożnymi za grę na czas wejdzie w życie. odpowiedz

No i - 46 minut temu, *.orange.pl No i z kim sobie teraz Gual pogada? Ze słupkiem napinającym siatkę można, ale on jakiś taki mało rozmowny. odpowiedz

Malarz spadaj do Bełchatowa - 48 minut temu, *.mm.pl Dodano również zasadę, że nogami się nie broni. odpowiedz

KAMI(L) - 51 minut temu, *.play.pl Pamiętam jak po otwarciu nowego stadionu dostaliśmy wolny pośredni w polu karnym za zbyt długie trzymanie piłki przez bramkarza. Jedyny raz coś takiego widziałem jak oglądam piłkę (może dlatego ze głównie Legię :P). To był mecz z Cracovią, po tym wolnym w doliczonym czasie strzeliliśmy na 2:1. Nie wiem czy była wtedy jakaś podstawa do tego, może taki przepis już był tylko był "martwy"? Bo komentatorzy coś mówili właśnie o 8 czy 9 sekundach odpowiedz

