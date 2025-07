Analiza

Punkty po meczu z Lechem Poznań

Wtorek, 15 lipca 2025 r. 10:54 Kamil Dumała, źródło: Legionisci.com

Zaskoczyli; gra bez piłki; podania za linię obrony; rola Alfareli; debiut Stojanovicia - to najważniejsze punkty po niedzielnym meczu o Superpuchar Polski w którym Legia wygrała 2-1 z Lechem Poznań.







1. Zaskoczyli



Porównując czwartkowy mecz z FK Aktobe do niedzielnego z Lechem, można było odnieść wrażenie, że ktoś podmienił naszą drużynę. Podopieczni trenera Edwarda Iordănescu zaprezentowali się zupełnie inaczej niż w pierwszym spotkaniu. Była werwa, ambicja, zaangażowanie, mądre ustawianie się, podwajanie przeciwników i zupełnie inne podejście do samego meczu.