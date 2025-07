Rada Nadzorcza zatwierdziła budżet Ekstraklasy na sezon 2025/26

Wtorek, 15 lipca 2025 r. 18:15 źródło: Ekstraklasa

Ekstraklasa zaplanowała w budżecie na nowy sezon przychody w łącznej wysokości ponad 352 mln zł. Największa część, stanowiąca koszty, ok. 294,1 mln zł, zostanie wypłacona klubom. Oprócz tego Ekstraklasa SA wypłaci Polskiemu Związkowi Piłki Nożnej blisko 12 mln zł, z których część przeznaczona jest na współfinansowanie projektu szkoleniowego, który wspólnie z PZPN i PLP wdrażany jest z belgijską firmą Double Pass.









Głównym źródłem przychodów Spółki jest kontrakt z Canal+, dotyczący krajowych praw mediowych, który obowiązuje do końca sezonu 2026/27 włącznie i opiewa na ok. 1,3 mld zł. Wpływy Ekstraklasy obejmują również sprzedaż scentralizowanych praw marketingowych. Zgodnie z obowiązującymi umowami – Partnerem Tytularnym jeszcze przez dwa lata pozostaje PKO Bank Polski, a partnerem głównym rozgrywek jest marka Lotto, należąca Totalizatora Sportowego. Ekstraklasa sprzedaje także prawa do transmisji meczów poza granicami Polski oraz licencje na wykorzystywanie wyników rozgrywek PKO Bank Polski Ekstraklasa przez bukmacherów w Polsce i na świecie.



Oprócz środków pieniężnych Ekstraklasa przekazuje klubom także inne świadczenia, w ramach rozliczeń barterowych. W startującym 18 lipca sezonie zaplanowano bartery o wartości przekraczającej 5,2 mln zł, z czego dla klubów to kwota ok. 2,7 mln złotych. Będą to m.in. użytkowanie mat ochronnych na murawę oraz sprzęt sportowy Adidasa, który jest też oficjalnym partnerem technicznym Ekstraklasy, dostarczającym piłki meczowe.