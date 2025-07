Legia już w Kazachstanie. Rewanż z Aktobe coraz bliżej

Środa, 16 lipca 2025 r. 06:32 Woytek, źródło: Legionisci.com

We wtorek w południe drużyna Legii Warszawa wyruszyła w podróż do Kazachstanu na rewanżowy mecz 1. rundy eliminacyjnej Ligi Europy z FK Aktobe. Lot trwał ponad pięć godzin, a ze względu na przesunięcie trzech stref czasowych, zespół wylądował w Aktobe tuż przed godz. 21 miejscowego czasu. Po przylocie legioniści bez zbędnej zwłoki udali się do hotelu.









Na miejscu przywitała ich temperatura 30°C i stosunkowo umiarkowana – jak na Kazachstan – wilgotność (ok. 40%). To znacznie bardziej sprzyjające warunki niż te, które towarzyszyły Legii dwa lata temu podczas wyprawy do upalnego Szymkentu.



W odróżnieniu od tamtego wyjazdu, sztab szkoleniowy zdecydował się przylecieć dwa dni przed meczem, by dać zawodnikom więcej czasu na aklimatyzację. W środę o godz. 19:00 czasu lokalnego zaplanowano oficjalny trening na Stadionie Centralnym w Aktobe. Godzinę wcześniej odbędzie się konferencja prasowa z udziałem trenera Edwarda Iordănescu i bramkarza Kacpra Tobiasza.



Kogo zabraknie?

W kadrze meczowej zabrakło trzech zawodników.

- Artur Jędrzejczyk narzeka na ból pleców.

- Claude Goncalves kontynuuje rehabilitację po kontuzji kolana. Do dyspozycji trenera będzie najprawdopodobniej dopiero na pierwszy mecz ligowy.

- Ilja Szkurin nie poleciał do Kazachstanu ze względów bezpieczeństwa – zawodnik od dawna pozostaje w konflikcie z białoruskimi władzami i wyjazd do kraju o bliskich relacjach z Mińskiem mógłby nieść ryzyko poważnych komplikacji.



Do kadry meczowej wrócił natomiast Ruben Vinagre i jak słyszymy - jest w pełni gotowy do gry.



Nocne Aktobe

Pierwsze wrażenia z pobytu w Aktobe są bardzo pozytywne. Miasto, założone w 1869 roku i liczące ponad pół miliona mieszkańców, tętni życiem nawet późnym wieczorem. Ulice są pełne ludzi – także rodzin z malutkimi dziećmi – a restauracje i kawiarnie pozostają otwarte długo po północy. Ruch samochodowy jest intensywny, wiele budynków efektownie podświetlonych. Prognozy na dzień meczu mówią o pełnym słońcu i temperaturze około 33°C.



fot. Woytek / Legionisci.com



Stadion pełen. Jesteśmy zawsze tam!

Wszystkie bilety na czwartkowy mecz zostały sprzedane. Na trybunach Stadionu Centralnego zasiądzie komplet – około 13 tysięcy kibiców. W Kazachstanie zamelduje się również około 100 fanatyków Legii z Polski, mimo że podróż – z powodu trudnej sytuacji geopolitycznej – jest dziś wyjątkowo czasochłonna, trudna logistycznie i kosztowna.



Mecz FK Aktobe - Legia Warszawa odbędzie się w czwartek, 17 lipca o godz. 18:00 czasu polskiego (21:00 czasu miejscowego). Transmisję przeprowadzi stacja TVP Sport.



fot. Woytek / Legionisci.com



Powrót do Polski i plany na kolejne dni

Powrót drużyny do Warszawy zaplanowany jest na piątek po południu. Dzięki przełożeniu meczu z Piastem Gliwice (pierwotnie zaplanowanego na niedzielę), legioniści zyskają kilka cennych dni na regenerację i przygotowania do kolejnego etapu eliminacji w europejskich pucharach, w którym - mamy nadzieję - zmierzymy się z Banikiem Ostrawa. Choć zaliczka z pierwszego meczu rozegranego na stadionie przy Łazienkowskiej 3 jest niewielka, to nikt nie wyobraża sobie, by odpaść z Ligi Europy na tym etapie. Ewentualne potknięcie będzie oznaczało "spadek" do Ligi Konferencji i dwumecz ze Spartą Praga.