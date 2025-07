Tobiasz: Chcemy rozegrać mecz na naszych warunkach

Środa, 16 lipca 2025 r. 15:57 Woytek, źródło: Legionisci.com

- Oczywiście, że znam drużynę FK Aktobe. Nie miałem jednak okazji porozmawiać z żadnym z piłkarzy, którzy grali z tym zespołem 10 lat wcześniej. Jesteśmy już jednak po pierwszym meczu i jesteśmy mądrzejsi - mówi przed rewanżowym meczem z FK Aktobe Kacper Tobiasz.









- Czuję ogromne wsparcie ze strony dyrektora sportowego i jest to dla mnie ogromna pomoc mentalna, a także na boisku. Czuję się o wiele pewniej, nie rozmyślam nad niektórymi tematami, którymi nie powinienem się zajmować, a tylko na trenowaniu i graniu.



- Każdy trener ma swój styl gry, ale myślę, że już zaadaptowaliśmy się do stylu gry nowego trenera. Nastrój w drużynie jest dobry. Rozegraliśmy już 2 oficjalne mecze i oba wygraliśmy. Patrzymy tylko na kolejne spotkania i nie możemy się ich doczekać. Jesteśmy pełni optymizmu.



- Nie chciałbym, żeby była tu dogrywka czy rzuty karne. Chcemy rozegrać mecz na naszych warunkach i nie tylko awansować do kolejnej rundy, ale wygrać. Można powiedzieć, że jesteśmy daleko od domu i na pewno nie będzie łatwo, ale musimy się sprężyć. Po prostu chcemy wygrać.