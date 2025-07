Lewczuk: Strategia się nie zmienia. Mamy plan A i B

- Jeśli chcemy przejść dalej w tych rozgrywkach, musimy oczywiście strzelać bramki. Wychodząc z tego założenia, taktyka też musi być odpowiednio dobrana. Uważam, że chłopaki są dobrze przygotowani, rwą się do gry i mam nadzieję, że spełnią oczekiwania naszych kibiców i wszystkich, którym leży na sercu piłka nożna. - Czego zabrakło w pierwszym meczu? Prosta odpowiedź – oczywiście zabrakło gola. A jak będziemy jutro grać? Niech to będzie niespodzianka dla sztabu trenerskiego Legii. Mam nadzieję, że plan A się powiedzie. A jeśli nie – mamy też plan B, tak na wszelki wypadek.

- Przede wszystkim chcę powiedzieć, że dobrze przeanalizowaliśmy nasz poprzedni mecz. Mamy również informacje na temat meczu Legii o Superpuchar. No i oczywiście – z niecierpliwością i wielkimi nadziejami czekamy na jutrzejsze spotkanie. Strategia na mecz zasadniczo się nie zmieniła - mówi trener FK Aktobe, Wiaczesław Lewczuk .

Komentarze (0)

+ dodaj komentarz

🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

dodaj

REKLAMA

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.