Termin meczu Legii z Jagiellonią

Poniedziałek, 28 lipca 2025 r. 12:49 Redakcja, źródło: Legionisci.com

Ekstraklasa ustaliła dokładne terminy meczów 6. kolejki. Legia Warszawa zmierzy się na własnym stadionie z Jagiellonią Białystok w niedzielę, 24 sierpnia o godz. 20:15. Równocześnie istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że spotkanie zostanie przełożone na inny termin.









Jeżeli któraś z zainteresowanych drużyn będzie grała w fazie play-off europejskich pucharów, to będzie miała możliwość przełożenia tego spotkania. Wówczas pierwszym rezerwowym terminem jest 24-25 września, ale on również nie będzie możliwy, jeżeli Legia zapewni sobie udział w fazie ligowej Ligi Europy.



- Ze względu na to, że w tej serii gier celowo zestawiono ze sobą drużyny uczestniczące w rozgrywkach UEFA, maksymalnie dwa mecze mogą zostać przełożone: Legia Warszawa – Jagiellonia Białystok i Raków Częstochowa – Lech Poznań. Zgodnie z obowiązującymi zasadami, klubom przysługuje prawo do złożenia wniosku o przełożenie meczu rozgrywanego pomiędzy spotkaniami fazy play-off UEFA. Terminy tych właśnie spotkań przypadają na 6. kolejkę ligową. Naszym priorytetem jest awans polskich drużyn do fazy grupowej europejskich pucharów. Dlatego podejmujemy wszelkie możliwe działania logistyczne, aby im w tym pomóc. Kluby są świadome obowiązujących zasad i odpowiednio się do nich dostosowują. Podobne rozwiązania stosują również inne ligi europejskie w trakcie kwalifikacji do rozgrywek UEFA - mówi Marcin Stefański, dyrektor operacyjny Ekstraklasy SA.



Terminy najbliższych meczów Legii:

31.07. (CZ) Legia Warszawa - Banik Ostrawa

03.08. (ND) g. 20:15 Legia Warszawa - Arka Gdynia

07.08. (CZ) 3. runda el. LE/LK

10.08. (ND) g. 20:15 Legia Warszawa - GKS Katowice

14.08. (CZ) 3. runda el. LE/LK

17.08. (ND) g. 20:15 Wisła Płock - Legia Warszawa

21.08. (CZ) 4. runda el. LE/LK

24.08. (ND) g. 20:15 Legia Warszawa - Jagiellonia Białystok

28.08. (CZ) 4. runda el. LE/LK



Terminarze w działach:

Terminarz Legii

Terminarz Ekstraklasy

Terminarz Pucharu Polski

Terminarz Ligi Europy

Relacje z meczów



W Kalendarzu Legionisty